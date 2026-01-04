ぽっちゃりインフルエンサー、彼氏疑惑で炎上も「これがデブ1人分の量」と弁明「その清々しさ、最高です！」
ぽっちゃりインフルエンサーの藤田シオンさんは1月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。サイゼリヤでの一人飲みを弁解する事態になりました。
【写真】藤田シオンのサイゼ飲み姿
「この事態を受け、撮影環境と伝票の写真を公開」し、『1人分の量ではないという声がありましたが、これがデブ1人分の量でございます』とコメント」したと自ら明かしています。
投稿に載せた画像で、食事が載っているテーブルに自撮りのためのミニ三脚が置かれている様子を公開し、さらに伝票も公開しています。
コメントでは、「飲んでるワインにカメラの撮影機材しか写ってないのになんで炎上したんじゃ、、、」「新年早々、今年一番のパワーワード出ましたねww その清々しさ、最高です！」「サイゼの1400円の選び方の中でも腹に溜まらない食べ方をしてるのに気づければ1人だとわかる」「炎上を鎮火させる能力と自己プロデュース量が凄すぎるwww」「1人の時こう撮るんや」などの声が上がりました。
