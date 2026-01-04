騎士団と魔法組合の対立は国を騒がす事態に！ そこへ争いの火種となった張本人が登場／騎士団長、そのプロポーズはありえません！
『騎士団長、そのプロポーズはありえません！』（斉木マキコ：漫画、橘叶和：原作、園見亜季：キャラクター原案/主婦と生活社）第12回【全15回】
【漫画】『騎士団長、そのプロポーズはありえません！』を第1回から読む
ケイトは類いまれなる才と頭脳明晰さで、若くして遊撃騎士団の副団長を務める有能な女性騎士。彼女の主な業務は、戦闘で暴走しがちな団長・ネッドの手綱役だった。それでも尊敬できるところもあるネッドのもとで日々業務に励んでいたが、ある日、酔ったネッドから突然「この際だ、お前でいい！」とありえないプロポーズをされ、思わずジョッキで殴ってしまい!? 開き直ってまっすぐ向かってくるネッドと、素直になれないケイトの騎士団内恋愛バトルの行方は――!? 不器用な大人のラブファンタジー『騎士団長、そのプロポーズはありえません！』をお届けします。第4回〜第15回は期間限定公開！ ぜひこの機会にお楽しみください。
