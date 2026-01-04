男性が「結婚するなら地味系女子がいい」と思う理由９パターン
かわいらしくて目立つ、「高嶺の花」的女子に憧れる男性は多いもの。でも、結婚を考えると、地味な女性へのニーズが高まる場合もあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「男性が『結婚するなら地味系女子がいい』と思う理由９パターン」をご紹介します。
【１】誠実そうで結婚生活に向いているから
「浮ついたところがないから、絶対に結婚向き。うまくいくと思う」（２０代男性）と、地味系女子の誠実な生き方を見て、結婚生活に確信を持つ男性もいます。そのぶん、実態がただの怠け者だと男性にショックを与えそうです。自覚のある女性は、今のうちから生活を立て直しましょう。
【２】見た目を自分色に染めることができるから
「見た目にこだわりがなさそう。自分の好きなタイプに育てたい」（２０代男性）と、女性の外見を自分好みに変えていきたいと考える男性もいるようです。素直な心で男性の意見を受け入れれば、意外な変身ができるかもしれません。こだわりのない女性は、男性のリードに委ねてみてもいいでしょう。
【３】マニアな面白い趣味を共有できそうだから
「自分の世界がありそう。夫婦で共通の趣味があったらいいよね」（２０代男性）と、地味系女子は一人の時間を楽しむイメージがあり、面白い趣味を持っているだろうと期待する男性もいるようです。他人を誘えるくらい、趣味の世界を極めてもいいでしょう。
【４】小悪魔的な言動で男を振り回さないから
「前の彼女が小悪魔だったから…もうウンザリ」（２０代男性）と、過去の女性関係でのトラウマから、地味系女子を求める男性もいるようです。できるだけ誠実な物言いで、男性に安心感を与える努力をしましょう。
【５】一緒にいたら穏やかな生活ができそうだから
「自分も派手好きじゃないし、一緒にスローペースで暮らせそう」（２０代男性）など、あまり派手なことを好まない男性は、地味系女子を欲する傾向にあるようです。似た者カップルには、ストレスが少ないというメリットが考えられます。「ドキドキするより落ち着きたい」女性は、自分と似た男性を選びましょう。
【６】掃除や料理が得意なイメージがあるから
「自分の部屋が好きで、マメに家のことをしてるイメージ」（２０代男性）など、派手な女性より家事が得意なのではないかと考える男性が多いようです。期待を裏切ると男性をガッカリさせてしまうので、今から家事の腕に磨きをかけておきましょう。
【７】無理をせず素の自分を見せられるから
「一緒に暮らすなら気楽な相手がいいよ」（２０代男性）と、地味系女子にラブコールを贈る男性もいます。キーワードは「リラックス」。男性は、日常の疲れを癒してくれるような温かみに期待しているので、ほっこりした雰囲気で包み込んであげましょう。
【８】おしゃれをしたときのギャップが楽しみだから
「普段お洒落じゃないぶん、全力を出したときの魅力は未知数」（２０代男性）と、まだ見ぬ彼女の「大変身」に期待する男性は多いようです。誕生日やクリスマスなど、ここぞというときは気合いを入れたお洒落をして、男性の期待に応えましょう。
【９】遊んでいなさそうで浮気の心配がないから
「結婚するなら安心したい」（２０代男性）という考えから、浮気の心配が少ない地味系女子を欲する男性もいるようです。とはいえ、どんな男性からも見向きもされないのは問題です。「派手なメイクはしないけど素肌がキレイ」など、彼氏にだけわかる魅力を磨いておきましょう。
ほかにも「結婚を意識する男子には、地味系女子のこんなところがウケた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
