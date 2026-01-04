2021年12月に腎臓の病・ネフローゼ症候群を発症し、2025年1月からは人工透析を始めたものの、2度も倒れて救急車で運ばれたことを明かした漫才師のビートきよしさん（75）。命の危機に直面してなお、自分の生き方を変えず貫いている。

移植に葛藤「子どもらに『腎臓よこせ』とは言えない」

人工透析も追いつかなくなったら、あとは腎臓移植するしかないんだって。人間の身体には腎臓が2個あるから、6親等までの健康な親族から1個をもらって移植するという方法があるんだそうだ。移植して身体がまともになれば、いろいろ仕事ができるとは思う。大好きなゴルフもできる。でも、かみさんは糖尿病だから、腎臓は弱っていて移植できない。子どもから移植ってのは、気が進まない。将来、その子どもの残された腎臓がもし悪くなったらかわいそうだろ？ オレもこの年だし、若い未来ある子どもらに「腎臓よこせ」とは言えないよ。

子どもは4人いる。前のかみさんとの間に男の子と女の子。今のかみさんとの間に男の子が2人。前のかみさんはオレと別れた後、がんで死んじゃったんだけど、子どもたちからは今もしょっちゅう電話がかかってくるよ。2人とももう結婚して子どもがいるから、オレには孫が2人いるわけだ。

今のかみさんとの間の息子も、もう上の子は35、36歳。その息子2人とかみさんと家族4人で暮らしているけど、オレの身体を気遣ってあーしろ、こーしろとは誰も言わないね。言っても聞かないと思ってるんじゃない？ 兄弟2人は仲が良くて、今は一緒に横浜・みなとみらいで「mmTHAI」というタイ料理屋を経営している。オレを見ていて思ったのか、「芸能人にはなりたくない」んだってさ（笑）。

1億円の借金を背負った過去も

今のかみさんとは、37歳のときに一緒になった。出会った当時、かみさんは横浜でスナックを経営していて、オレの知り合いがその店にいた女の子を口説いていて、オレを連れて通ってたのがきっかけ。当時、オレは都内に住んでたから、閉店後、終電がないから、かみさんがオレを横浜から車で送っているうちに仲良くなったってわけ。10歳年下だけどしっかりしていて、嫉妬しないところがいい。オレにもしものことがあっても、後のことはかみさんがしっかりやってくれるだろうから心配はしていないよ。

そんなかみさんと一緒になったんで、オレも横浜に来て、それからずっと住んでる。オレは山形の田舎の出だから、この伊勢崎あたりの下町の雰囲気は居心地がいいんだよね。それでいて、町の人たちはオレが歩いていても知らんふりしてくれるから楽なんだよ。

2年前から、横浜でカラオケパブ「スター☆場」を経営してる。最初は伊勢佐木町の隣の福富町でやっていたんだけど、客層が変わっちゃって、この6月に伊勢佐木町に移ってきた。福富町の店は40人入る店だったけど、こっちは20人ぐらい。自分とマネージャーの2人だけでやっているから、このぐらいの大きさのほうが、またオレが急に倒れてもマネージャーが1人で回せるからいいんだよ。

でも、客の入りは波がある。なぜか週初めが良くて、週末は厳しい。オレがいるときは店を開けていて休みは不定期。店には16時からいて、アイスコーヒーを飲んでお客を待っている。酒は飲めるけど飲まない。病気のためじゃなく、漫才をやっていた若い頃から飲まない習慣になってるんだな。

店はお客がいなかったら早く閉めるし、いたら午前2時、3時まで開けてる。疲れたら、店のオレ専用イスで寝てることもある（笑）。次の日が透析だと、朝7時には必ず起きるからさ。

店を始めたのは、毎晩プラプラして歩いていても金を使うだけだから、だったら水商売でもやろう、っていうわけ。店はこれまでもいろいろやった。クラブ、鉄板焼き、焼肉店、麻雀スナック……。全部潰れた。でも、それは名前を貸したり、ダマされたりしたから。30代の頃に上野でクラブをやったときは、1億円の借金を背負った。それだって逃げないで働いてきっちり返したよ。無茶苦茶やってきて、遊びもしたけど、働きもしたんだよ。

俳優の仕事も続けてるよ。2025年1月に公開された映画『サンセット・サンライズ』にタコ漁師役で出演した。菅田将暉クン主演で、宮藤官九郎が脚本。共演した三宅健クンと仲良くなったよ。「元気ですか？」って電話をかけてきたり、FMヨコハマの彼の番組『ヤマハ発動機 presents Sunday Ride with Ken』に呼んでくれたりした。2026年は『おかえりの湯』って風間トオル主演の映画が公開予定。オレは落語の師匠役。透析の都合があって、泊まりとか、長丁場の舞台の仕事は厳しいから出番が少ない仕事がいいんだよ。

2026年は喜寿。喜寿ライブをやりたいね。去年も今年もライブハウス「Yokohama 7th Avenue」で100人ぐらいのお客さんを前に歌ったりしゃべったりしたんだけど、喜寿ライブはもう少し大きいハコで、景気よくいきたい。やっぱり、オレは舞台出身だから、テレビよりお客さんの前でやるほうが楽しい。喜寿ライブまでは何とか体調を維持したいね。

取材・文／中野裕子 撮影／岩松喜平