1980年代の漫才ブームに乗って"時の人"となったお笑いコンビ「ツービート」で、「よしなさい」などと鋭く突っ込んでいたビートきよしさん（75）。

漫才ブーム後はテレビや映画で活動してきた。現在、横浜市内でカラオケパブ「スター☆場」を営むきよしさんは、4年前から病と闘っていた。2025年は2度も倒れて救急搬送、一時は危険な時期もあったという。

だが、お笑い界の歴史に名を刻んだ男はどこ吹く風。当の本人はいたって気にしていないようで、入院中に暴食を繰り返して病院を追い出されそうに……。体重80キロから22キロ痩せたというきよしさんに現在の病状、日常生活、終活について心境を聞いた。【前後編の前編】

「透析やると、メシを食いたくなる（笑）」

今年の初めから週3日、1回4時間の人工透析を受けているよ。ネフローゼ症候群という腎臓の病気をやっちゃって、腎臓がダメになってね。小便が出ないから、身体に水分がたまる。それで人工透析やって、水分やなんかを身体の外に出してやってるんだ。今、普通のときの体重が58キロだから、重くなった分を毎回透析で身体の外に出してるんだな。

透析をやる日は朝7時に起きてメシ食って、それから車を運転して病院へ行き、9時から午後1時過ぎまでベッドに横になって透析を受ける。今朝も行ってきたところ。今日は3キロ抜いた。透析やるとしんどくなる人が少なくないみたいだけど、オレは大丈夫で透析やると元気になって、メシを食いたくなる（笑）。

人工透析を始めたら身体障害者1級に認定された。となると、いろんな特典……じゃないや、福祉サービスが受けられる。まず、医療費も薬も全部タダ。これは大きいね。透析だけじゃなく、薬だって1日3回、食前・食後に10錠ずつ飲んでいるんだから。それから、タクシーチケットがもらえる。高速道路のETCの料金が半額になる。若い頃、たくさん稼いでたくさん税金を払ったとはいえ助かるね。

腎臓を悪くした原因は、塩分の摂り過ぎ。しょっぱいものが好きなんだよ。オレは東北・山形の出身で家が貧乏だったから、子どもの頃はご飯といえば白飯に漬物、山菜。最上町っていう海が遠い町だから、鮭だって保存のきく塩引きだし、鯨の赤身だって焼くと塩吹いてくる、そんなおかずが多かった。おかずが何もなければ、塩かけて白飯を食べてたんだから。18歳で東京に出てからも、塩分の多いラーメンとか外食が多くて、徹夜で麻雀してラーメン食べて寝たりとかね。果物だって塩かけて食べる。リンゴもスイカも柿も。そりゃ腎臓もまいるよな。

「食いたいものは、食いたいように食ってる」

でも、今も食いたいものは、食いたいように食ってる。ラーメンだって果物だって。本当は食べちゃダメなんだけど、オレは酒を飲まないから、食べるのが大きな楽しみなんだからさ。食いたいものも食わずに生きてたって、しょうがないだろ。ただ不思議なのは、透析を始める前は野菜サラダなんて食わなかったのに、今食うとウマイ、と感じるんだな。今、透析で通ってる病院に透析患者向けの弁当が500円で売られてるから、今度食べてみようかと思ってるんだ。案外、ウマイと感じるかもしれない。

2021年12月にネフローゼ症候群を発症したときは、最初は「なんか具合が悪いな」って感じてマネージャーに病院に連れて行かれて血液検査を受けたら、「腎臓がおかしいよ」って。すぐに腎臓の専門病院に紹介状を書いてくれて、かかったら「即、入院しろ」って。「仕事があるからできない」「ダメだ、早く入院を」なんて言い合ってるうちに、身体がどんどんむくんできた。手も指もうまく曲げられなくて、足なんか重いぐらいになって何回も転んだ。しかも、うまく手をつけないから、頭からガーンと落ちて顔面をコンクリートにぶつけて血だらけになったり。入院したときの体重は水分が22キロ分あって80キロになってたよ。

しかし、病院ってのはメシがまずくてね。こんなの食ってたら、よけい具合が悪くなると思ってさ。病院内のレストランに食べに行ったり、マネージャーに寿司や牛丼を毎日のようにこっそり差し入れてもらってた。冷たい牛丼なのに、すっごいおいしく感じるのよ。「牛丼ってこんなにおいしかったっけ」ってくらい。

退院後は、毎月1回通院して投薬しながら仕事してきた。それで体調はいいと思ってたんだけど、今年の2月に自宅で、9月にはこの「スター☆場」で倒れて救急車で運ばれた。息苦しくなって、汗がボタボタ落ちるほど吹き出して意識が無くなったんだ。水分は1日1リットルと言われて節制していたんだけど、身体にたまった水分が肺のほうへ上がってきて、溺れてるような感じになったんだって。

危ないところだったといえばそう。だけどオレは、人間はみんないつどうなるかわからない運命、その運命に従って生きるしかないって思ってる。ウチは長生きの家系で、オヤジは90歳まで生きて、オフクロは96歳で今も元気。オレも長生きしそうなものだけどそうはいかず、もしオレがここで死んだとしても、それがオレの運命、寿命だと思ってる。やり残したことがあるか、なんて考えたことない。やり残すどころか、オレぐらい好き勝手やってこられた人もいないんじゃないかな。だから、いつ死んでも、もういいかな、って思ってるよ。

タバコを一服しながら、ゆっくり人生を語るきよし師匠。続編ではクラブ、焼肉店、麻雀スナックを潰して背負った借金1億円の結末。あまり多く語られていない家族との現在の関係、映画で共演した三宅健との意外な縁などを語っている。

