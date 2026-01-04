4時間の取材では足りなかった……

米国ウィスコンシン州オークレアにある巨大ジャンクヤード『クーリーズ・ステートワイド・スクラップ＆サルベージ（Cooley’s Statewide Scrap & Salvage）』は、創業50年を誇り、驚くべき数のクラシックカーやビンテージカー、トラックを取り扱っている。

【画像】贅を極めたアメリカン・ラグジュアリー・クーペ【1971年のビュイック・リビエラを詳しく見る】 全18枚

筆者はこのクルマの聖地を4時間かけて巡ったが、それでもほんの一部しか見ることができていない。もしかしたら、見逃した掘り出し物がまだたくさんあるかもしれない。



ウィスコンシン州の巨大ジャンクヤードで見つけた興味深い廃車を前中後編に分けて紹介する。

ヤードの入口

クーリーズ・ステートワイド・スクラップ＆サルベージの入口は、訪れる者を魅了する。敷地内に眠る宝物を予感させるような、誘惑的な光景である。



ヤードの入口

キャデラック（1955年）

ナンバープレートの両側に配された3本のクロームモールディングから、1955年式のキャデラック・シリーズ62であることがわかる。敷地内の草が生い茂った一角に置かれており、どうやら長期間放置されているようだ。驚くべきことにテールライトに至るまで、ほぼ完全な状態を保っている。

1955年、キャデラックは14万777台を販売し、米国で10番目に売れた自動車ブランドとなった。



キャデラック（1955年）

シボレー・セダンデリバリー（1953年）

この素晴らしい1953年式シボレー・セダンデリバリーの側面に残るサインによれば、かつてピーターソンズ・パイズという会社の社用車だったようだ。地元企業だったのだろうか？ 残念ながら、今日ではネット上にその痕跡を見つけることはできない。セダンデリバリーは現在では非常に人気の高いバンだが、この車両はフロント部分が欠けている。



シボレー・セダンデリバリー（1953年）

フォード・ギャラクシー（1959年）

この1959年式フォード・ギャラクシー2ドア・ハードトップの周囲にはかなりの空きスペースがある。おそらく、多くの車両が破砕機にかけられ、金属スクラップとして売却されていったのだろう。

誰かが青い防水シートでエンジンを覆ったようだが、その下に隠れているのが3.7L V6なのか、それとも4.8L V8なのかはわからない。



フォード・ギャラクシー（1959年）

AMCペーサー

AMCペーサーの助手席側から撮影した写真。興味深いことに、ペーサーの助手席ドアは運転席側より4インチ（102mm）長くなっている。これは後部座席への乗り降りを容易にするためだ。しかし、英国などの右ハンドル市場に輸出された際、ドアの左右は入れ替えられなかった。これにより、運転席側に大きな開口部が残されたのだ。



AMCペーサー

ビュイック・リビエラ（1966年）

1960年代、米国の自動車メーカーはヘッドランプを隠すことに力を注いだ。1966年式ビュイック・リビエラはその好例だ。ヘッドランプはグリル上部に格納され、点灯時にはグリル前面にぶら下がるようにして現れる。

この隠れたヘッドランプを求めて、大勢の購入者がディーラーに詰めかけた。1966年年、リビエラは記録的な4万5308台を売り上げた。



ビュイック・リビエラ（1966年）

フォード・コンバーチブル（1963年）

一般的に、ラグトップ車はティントップよりも価値がやや高いため、現存率も高い傾向にある。しかし、ジャンクヤードに運ばれた場合、生き残る可能性は極めて低い。

キャンバス製のルーフは必ずと言っていいほど破れているか、この1963年式フォードのように完全に失われているかのどちらかだ。つまり。内装は風雨に晒され、ボロボロになっているのだ。



フォード・コンバーチブル（1963年）

ナッシュ・エアフライト・ステーツマン（1950年）

1949年に登場したナッシュ・エアフライトは、当時の他車とはまったく異なる外観を持ち、「バスタブ」とも呼ばれた。空力性能を高めるため、風洞実験によりこのような特徴的な形状が生まれた。大きく丸みを帯びたフェンダー、タイヤを覆うホイールアーチ、滑らかな涙滴型リアエンドは、いずれも空気抵抗を最小限に抑える役割を果たした。車高も低く設定されていたが、この1950年式ステーツマン・スーパー4ドア・セダンほどではない。



ナッシュ・エアフライト・ステーツマン（1950年）

フォード・ブロンコ・エディ・バウアー

著名なスポーツマンであり実業家でもあったエディ・バウアー氏（1899-1986）は、第二次世界大戦中に米軍パイロットに広く着用されたボンバージャケットの発明者として知られる。しかし、彼の功績はファッション分野を超え、自動車業界にも及んでいる。

1983年、バウアー氏の名を冠した限定モデルのフォード・ブロンコIIが登場した。特徴的なツートーンカラーの外装に加え、パワーシートやクルーズコントロールなど数多くの快適装備を備えた最上級仕様だ。この個体は恐らく1986年頃のものだろう。



フォード・ブロンコ・エディ・バウアー

プリムス（1952年）

ヤードの片隅に、1952年式プリムスがひっそりと佇んでいる。茂みに囲まれ、まるで時が止まったかのようだ。驚くべきことに多くの部品が残っており、一体どれほど長い間、この場所に放置されていたのかと考えずにはいられない。1952年、プリムスは国内自動車ブランドの人気ランキングで3位を獲得した。1位はシボレー、2位はフォードで、プリムスはこの順位を1932年から維持していた。



プリムス（1952年）

パッカード・クリッパー（1954年）

この1954年式クリッパーが出荷されたのは、ちょうどパッカードが苦境に立たされていた時期だ。この年の販売台数は前年のわずか3分の1である3万1291台に急落したのだ。こうした落ち込みにより、パッカードは米国自動車メーカーの人気ランキングで16位に転落。同じく経営難のスチュードベーカーとの合併を余儀なくされた。

パッカードは1955年にはわずかな回復を見せたものの、事業継続には至らなかった。



パッカード・クリッパー（1954年）

プリムス・ダスター

この特異なプリムス・ダスター4×4を考案した人物は、「トレイル・ダスター」と名付けて可愛がっていたらしい。素晴らしいネーミングだが、この名称は1974年から1981年にかけてプリムスがバッジエンジニアリングしたダッジ・ラムチャージャーにすでに使用されていたため、完全オリジナルではない。ボンネットの下にどんなエンジンが積まれていたかは謎だ。いずれにせよ、そのエンジンはとっくに姿を消している。

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます）



プリムス・ダスター