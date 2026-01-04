「相続トラブルのタネ」は、実際のところ、相続発生前からあちこちに潜んでいるといえます。とくに、相続人の間で「お金にまつわる認識」のズレがあると、遺産分割の話し合い以前に、取り返しがつかないほど関係が悪化してしまうケースもあるのです。司法書士・佐伯知哉氏がわかりやすく解説します。

「立て替えた葬儀費用200万円、あとでみんなで分割…っと」

ある家族のケースです。父親が亡くなり、長男が喪主となって葬儀を執り行いました。通夜、告別式、火葬、会食まで含めた葬儀費用はおよそ200万円。長男は「あとで相続人全員で精算すればいいだろう」と考え、いったん全額を立て替えました。

ところが、遺産分割の話し合いが始まったある晩、長男が「立て替えた葬式代の件だけど…」と口火を切った途端、きょうだいの顔色が一変します。

「はぁ？ それって喪主の負担でしょ？」

「葬儀を仕切ったの兄さんじゃない！」

次男と長女から口々にいわれ、長男は立て替えた葬儀費用の分担を拒否されたのです。金額の問題以上に「当然だと思っていたこと」を否定されたショックは大きく、きょうだい関係は一気に悪化しました。

相続の現場では、このような「お葬式のお金をきっかけに相続がこじれる」ケースにしばしば遭遇します。

ここでは、葬儀費用の負担について、相続の実務の視点から整理しましょう。

【税金の視点】葬儀費用は「相続財産から控除できる」

まず、相続税の計算における考え方です。

相続税は、亡くなった方の遺産総額から、一定の債務や費用を差し引いたうえで課税されます。その「差し引ける費用」の代表例が、葬儀費用です。

具体的には、次のようなものが該当します。

○ 通夜・告別式にかかった費用

○ 参列者への飲食代

○ 火葬・埋葬・納骨にかかる費用

○ お寺へのお布施

○ 葬儀を手伝ってくれた方への心付け

これらは、相続財産から控除することが可能です。

一方で、次のような支出は葬儀費用には含まれません。

× 香典返し

× 位牌・仏壇の購入費用

× 墓地・墓石の購入費

× 初七日・四十九日など、葬儀後の法要費用

税務上は「葬儀費用＝相続財産から差し引ける費用」という整理になります。

【法律の視点】葬儀費用は「相続債務ではない」

次に、法律の考え方です。

多くの方が、「相続に関係するお金なのだから、相続人全員で負担するのが当然では？」と感じますが、法律上の扱いは少し異なります。

なぜ相続債務とされないのか。葬儀費用は、

●被相続人が亡くなった後に

●相続人（多くは喪主）が

●葬儀会社と契約し

●新たに発生した費用

という性質を持っています。

そのため、相続開始時点ですでに存在していた債務ではないとして、厳密には相続債務に当たらない、という考え方が有力です。ここが、葬儀費用トラブルの出発点になります。

葬儀費用は誰が負担するのか──4つの考え方

では結局、葬儀費用は誰が負担するのでしょうか。この点については、実務上、次の4つの考え方が整理されています。

ゞζ荏蠡蛙佑法定相続分に応じて負担する

∩魑靴鮗膾砲靴秦喙腓負担する

Ａ蠡該盪困里覆から支出する

っ楼茲隆圭や条理に従う

このうち、裁判例で最も多く採用されているのが△痢崛喙臧蘆汗癲廚任后つまり、葬儀費用で争いになり、裁判になった場合、喪主が負担すべきと判断される可能性が高いというのが、現実的な結論になります。

冒頭の事例で、長男の請求が通らなかったのも、この考え方が背景にあります。

もう一つの典型的なトラブル…遺産からの無断支出

別のケースでは、喪主が遺産預金から葬儀費用を先に支払いました。

ところが後日、ほかの相続人から「勝手に預金を引き出したのは使い込みではないか」と疑われ、深刻な対立に発展しました。

本人としては「葬儀費用なのだから当然」と考えていても、事前の合意がないまま遺産に手を付けること自体が、紛争の火種になります。

トラブルを防ぐための「生前対策」2つ

こうした問題を避けるために重要なのが、生前の備えです。

＼諺阿冒魑祁戚鵑魴襪鵑任く

被相続人が生前に葬儀会社と契約し、費用も支払っておく方法です。この場合、死亡後に新たな債務が発生しないため、「誰が負担するのか」という問題自体が起こりません。

遺言書で葬儀費用の扱いを決めておく

遺言書のなかで、

●葬儀費用は遺産から支払う

●残った財産の分け方

を明確にしておけば、その内容に従って処理されます。これにより、「立て替えた」「立て替えていない」といった感情的な対立を未然に防ぐことができます。

葬儀費用も「相続の前」に決めておく

葬儀は、精神的にも時間的にも最も余裕のない時期に行われます。そのなかで金銭的な負担まで曖昧なままだと、相続人同士の関係は簡単に壊れてしまいます。

●税金上は控除できる

●法律上は喪主負担とされやすい

●だからこそ、生前の対策が決定的に重要

「よい相続」は、亡くなったあとではなく、亡くなる前の準備によって実現します。大切な家族が争わずにすむよう、葬儀費用の扱いも含め、一度立ち止まって考えてみてください。

佐伯 知哉

司法書士法人さえき事務所 所長