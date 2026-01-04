「老後2000万円問題」が騒がれ、資産形成に関心を持つ人が増えた一方、「今さら始めても遅い」とためらう声も少なくありません。しかし、50代・60代からでも等身大の運用で資産寿命を延ばすことは可能です。本記事では、塚本俊太郎氏による著書『私が投資したNISA・iDeCoのお金、このままで大丈夫？』（インプレス）より、「50歳からのiDeCo活用」や「60歳からの資産形成」などのポイントを紹介します。

「iDeCo」は50歳から始めても遅くない

これまでiDeCoに加入し掛金を拠出できる年齢の上限は、自営業者は60歳まで、会社員は65歳まででした。50歳からだと加入期間が短く、加入をためらう人も多かったと思います。

しかし、2027年1月からは、働き方を問わず、加入できる年齢の上限が70歳までに延長されます。最近は70歳もしくはそれ以降も、働き続ける方が増えています。

50歳から始めても20年近く掛金を入れられるので、今からでも十分に資産形成ができるでしょう。また、iDeCoは所得控除といって、拠出した掛金の分、所得税・住民税が節税できるので、加入した年からメリットがあるのも特徴です。

受取時には税金がかかりますが、控除があるので一定額まで非課税です。また、受け取りは原則60歳から可能ですが、加入期間が10年に満たない場合には、多少後ろ倒しになる点は注意が必要です。

ただ、NISAは投資期間や引き出しの制限がありませんので、まずはNISAから始めてみて次にiDeCoを考えるのがいいと思います。

60歳から始める投資は“ゆるやかな”運用がカギ

長期投資が大事といわれるので、「それなら60代から投資を始めるのは遅い」と思われているのかもしれません。

でも、人生100年時代の今、60代で投資を始めても、完全に引退するまでには人によって10〜15年の時間があります。今からでも十分に資産を育てる期間が残されているということです。

短期で大きく増やすのではなく、老後の生活を支える「ゆるやかな資産形成」と考えましょう。投資は年齢に関係なく、資産の働きを活かす手段なのです。

また、インフレ率よりも低い金利の銀行預金にお金を置いておくと、実質的に資産の価値が目減りしてしまいます。銀行預金の金利も上がってきているとはいえ、インフレを上回る水準にはなりにくいのが現実です。

運用してお金を増やすことは、自分の資産の価値を「守る」ことにもつながるのです。なにより、少しでもお金が増えれば使い切るまでの資産の寿命も延び、将来の生活への安心が得られます。

ただし、若い人と比べると今後働く期間は短いため、将来の労働収入は限られます。そのなかで投資でリスクを取り過ぎて損失が膨らむと、挽回が難しくなる点には注意が必要です。

資産全体でリスク（値動き）が大きい株式の比率を下げ、個人向け国債や預金など安全資産を増やしていくことで、リスクの取り過ぎを防げます。株式比率の目安は「100−年齢」。60歳なら40％、70歳なら30％と、年齢に応じて株式の割合を減らしていくのがいいでしょう。

「老後2000万円問題」の実像と“個別の”資金計画の重要性

2019年に公表された金融庁の試算では、夫65歳以上・妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯の毎月の収支の差を見ると約5万円不足しており、それが30年間続くと約2000万円になる、とされました。

その「老後資金2000万円」というフレーズだけが独り歩きしましたが、実はこの平均的な無職世帯が持つ金融資産は約2400万円。つまり資産を取り崩しながら生活している状況を示したものでした。

さらにこの不足額は年によって変わります。2024年の家計調査を見ると、月2,6万円の不足だったので、30年で約943万円の不足です。

つまり「老後に2000万円が必要」というわけではありません。自分の収入や生活費に合わせて試算することが大切なのです。

試算する際のポイントは三つ。年金の見込み支給額、日常生活にかかる費用、そして手元の資産額です。これらを照らし合わせれば、毎月どれだけ不足して、老後資金としていくら用意すればいいかが具体的にみえてきます。

また、持ち家か賃貸かによっても変わります。持ち家であれば年金収入だけで生活できる世帯もありますが、賃貸だと家賃負担が重く、年金だけで生活するのは厳しい場合も多いです。

必要な老後資金は「人それぞれ」。2000万円を持っていれば安心、逆に持っていないと不安、という単純な話ではありません。自分の暮らしに即した老後資金を確認し、準備を進めていくことが大切だと思います。

金融教育家

塚本 俊太郎