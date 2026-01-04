＜母親だけの役目じゃないのに＞父親は子どもの高校受験をどの程度サポートする？まさかノータッチ？
受験は子どもの本人の頑張りが大切ではあるものの、親のサポートが必要なこともたくさんありますよね。特に中学受験や高校受験は親がいろいろとやっているというケースも珍しくないでしょう。先日ママスタコミュニティには「高校の受験関連、旦那さんどこまで協力してくれている？」という投稿が寄せられました。
『例えば塾探し、塾の送り迎え、塾の面談、中学での説明会や保護者会への参加、三者面談、学校探し、情報収集、高校の説明会や相談会の予定確認、参加。周りを見ていると、ほとんど母親がやっている気がする。みなさんどう？』
意外と多い？子どもの受験「旦那はノータッチ」派
『旦那はノータッチ。面倒くさがりでやる気もなく、考え方が違うので、進路なども息子と私で学校の先生や塾と相談して旦那抜きで進めた。全て事後報告だった』
『仕事を理由に全く協力してくれなかった。おかげで子どもたちは、旦那には進路に関わること以外も相談をすることはなくなった』
『少しでも関わらせようと四者面談にしたり、私は仕事で行けないからって単独で二者面談に行かせたりしたこともあったけど、まったく役に立たなかった』
『うちの旦那は、合格してからどこを受けたかを知った』
今回のコメントで多かったのは「旦那は何もしなかった」「すべて私がやったよ」というコメントです。ママたちは普段の家事に加えて、面談や受験、説明会等のスケジュール管理や出席などあらゆるサポートを1人でこなしていたようです。なかには旦那さんが「子どもがどんな志望校を目指しているのかさえ知らなかった」「合格後に行く高校を知った」というエピソードもありました。子どもの高校受験は一生に一度ですし、将来を左右するかもしれない大きなイベントですから、できることなら夫婦で協力してわが子を支えたいもの。しかし仕事が忙しくて時間が取れなかったり、そもそも面倒だからやりたくないという消極的な旦那さんは少なくないのかもしれません。そして何もやってくれない旦那さんにイライラしたり、そこから何も期待しなくなったりと、夫婦関係にも大きな影響を及ぼすことがママたちのコメントからも垣間見えますね。
仕事が休みの日、塾の送迎くらいはしてくれた
『塾の送り迎えだけはいればやってくれる。その他はやらない』
『仕事が休みの日は塾の送迎はしてくれる。塾の面談や三者面談はわからないと言うから私が行くけど、高校の説明会は子どもと一緒に行ってくれた』
『塾に行かせるのも私が帰り迎えに行くのも反対していた。次は大学受験だけど、全く興味ないみたい。旦那も大卒だけど、成績上位をキープしないと義母に泣きながら怒られるから、仕方なく勉強していた嫌な思い出があるらしくて、「そんなに勉強しなくていいんじゃないの？」という感じ』
一方で、塾の送迎は不定期で旦那さんがやっているというコメントもありました。高校受験のための塾となると、夜も遅い時間帯もあるでしょうから、旦那さんが仕事から帰ってきてからお子さんを迎えに行くこともできるのかもしれませんね。土日の塾であれば、夫婦でお子さんの送迎を分担できるのではないでしょうか。また塾の送迎だけでなく、説明会も旦那さんが一緒に来てくれたというコメントもありました。たとえば旦那さんも教育熱心だったり、志望校が旦那さんの母校だったりすると、こうしたお子さんの高校受験への関わりも深くなるのかもしれませんね。
受験サポートは母親だけで十分？そのとき父親は……
『中学生になれば基本は子が主導だし、そんなに分担とかする必要ある？ せいぜい中受くらいじゃないの、親が悩んで奔走して右往左往するなんて。父親はどんと構えて、母親とは違うスタンスで子どもに絡んでくれたらいい。同時に分担する必要性を感じない』
『何にもやらない。全部母親。その代わり悪い言い方すれば、母親の好きなようにやれる』
『お子さんとの信頼関係や心理的距離にもよるけど、普段やっていない人間が中途半端に関わるとダメよね。旦那もその辺はわきまえているから、全て私に任せてくれた』
『送迎以外は分担しなくていいと思う。私は1人でやりたいから変に口も手も出さない旦那で大正解だった。旦那は金と車だけ、渋らずに出してくれたらOK』
普段子どもの勉強面や学校行事などを含めて、子育てにしっかり関わっている旦那さんであれば、子どもの高校受験のサポートも自然と参加するでしょう。しかし受験のときだけ出てきても助かるどころか、むしろイライラするママも少なくないかもしれませんね。家庭によって高校受験の親の関わりはさまざまであることは間違いないでしょう。一方で「中学受験は親のサポート必須だけど、高校受験はある程度本人に任せるもの。分担するほどのサポート量はない」「母親だけで十分」という意見も寄せられています。今後はますます夫婦共働きが当たり前になっていくでしょうから、子どもの受験サポートを夫婦でどう分担していくかという課題も出てくるかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩