スピンの入りやすいアイアンランキング！ 9位コブラ、8位ミズノ、7位プロギアと名器が続々ランクイン【ロボット試打で丸見え】
アイアンショットにおいて、最終的に求められるのは“ボールを狙った位置で止める”という結果だ。ただ飛距離が出るだけではグリーンに止まらず、打ち出し角が高いだけでも十分とは言えない。ボール初速、打ち出し角、スピン量、そして落下角度……複数の要素が複雑に関わり合って、初めて理想的な弾道が成立する。
【計測画面も公開】スピンの入りやすいアイアンランキング 1?15位までを発表！
その中でも重要な要素が「バックスピン」だ。一概にスピン量が多ければいいというものではないが、一般的にアマチュアゴルファーのスピン量は足りない傾向にある。十分なスピンがかかったボールは、キャリーでしっかり距離を稼ぎながら、着弾後にキュッと止まる。これができれば、ピン位置がグリーン手前だったり、傾斜の強いグリーンでも、よりアグレッシブな攻めが可能になる。一方で、スピン量が不足する場合は、そもそもボールに揚力（浮こうとする力）が足りずにキャリーが伸びなかったり、揚力は足りても着弾後にランが増えてしまう。そうなると、手前からコロがしを計算するなど、ショットの選択肢が限定されがちだ。そこでALBA Netでは、7番アイアンのロボット試打を実施。得られた純粋な性能データを基に、バックスピン量が最も多いアイアンはどれかを定量的に算出。実戦で求められる“止める力”を、完全に客観的な数値として可視化した。第9位コブラ KING TOUR（7番アイアン／ロフト32度）5569rpm第8位ミズノ Mizuno ProS3（7番アイアン／ロフト34度）5690rpm第7位プロギア PRGR01（7番アイアン／ロフト32度）5690rpm◇◇◇テストはゴルフクラブ試打マシーン・ミヤマエ『ロボ3』を持つ、プロギアのR&Dセンターで実施。計測機は『REDEYES』を使用。一般的な下記条件で測定した。■テスト条件■●出力設定（振りスピード）RSドライバー（Diamana S：2022年）でヘッドスピード42m/sとなるようロボットの出力を統一。→一般的な成人男性ゴルファーを想定。●軌道設定PRGR02アイアン（2023年）の7番アイアンで以下となるように設定。ヘッド軌道：‐4度（ダウンブロー）打ち出し角：19度バックスピン量：5300rpm前後サイドスピン量：±100rpm以下→ 現実的な“ナイスショットの基準値”に合わせて調整。●使用ボールタイトリスト『Pro V1』→24度の保温器で管理し、外気温の影響を排除。●打点位置フェース面垂直高さ17mm、スコアラインセンターに打点設定。左右打ち出し0度になるよう微調整。→「真芯のショット」を統一して比較できるよう設定。●計測器PRGR REDEYES高速度カメラによるインパクト解析＋弾道シミュレーション。→ 打ち出し直後のスピード、スピン等細部まで精密に取得。企画にご協力いただいたメーカーから集めた試打クラブは下記の通り。オノフ24AKA SMOOTH KICK MP-524I／Rオノフ26KURO N.S.PRO MODUS3 TOUR 110／SキャロウェイAPEX Ti FUSION250 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105／SキャロウェイAPEX Ai150 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105／SキャロウェイX FORGED MAX STAR N.S.PRO MODUS3 TOUR 105／SキャロウェイX FORGED MAX N.S.PRO MODUS3 TOUR 105／SコブラKING TEC X トゥルーテンパーELEVATE MPH95／SコブラKING TEC N.S.PRO MODUS TOUR 105／SコブラKING TOUR N.S. PRO 950 G.H. NEO／SコブラKING CB/MB ダイナミックゴールド EX ツアーイシュー／SテーラーメイドP8CB N.S.PRO MODUS3 TOUR 105／SテーラーメイドP790 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105／SネクスジェンNS210 N.S. PRO 850 G.H. NEO／SピンG730 ALTA J CB／Rピンi240 PING TOUR 2.0 CHROME I／Sピンi530 PING TOUR 2.0 CHROME I／SピンG440 ALTA J CB／Sブリヂストン245MAX VANQUISH BSi for MAX／SブリヂストンBX2HT Diamana BS50i供SブリヂストンB-Limited 220MB N.S.PRO MODUS3 TOUR120／Sブリヂストン258CBP N.S.PRO MODUS3 TOUR105／Sブリヂストン242CB+ N.S.PRO MODUS3 TOUR105／Sブリヂストン241CB N.S.PRO MODUS3 TOUR105／SプロギアPRGR01 SS M43STプロギアPRGR02 SS M43STプロギアPRGR03 Diamana FOR PRGR／SプロギアPRGR04 MCI FOR PRGR／S本間ゴルフTW Hx N.S.PRO 950GH neo／S本間ゴルフTW Px N.S.PRO 950GH neo／S本間ゴルフTW TOUR V N.S.PRO MODUS3 TOUR 115／S本間ゴルフTW Vx N.S.PRO MODUS3 TOUR 105／SマジェスティMAJESTY Royal N.S.PRO 850 MJ WF／SミズノMizuno ProM15 N.S.PRO MODUS3 TOUR105／SミズノGH-251 DG MID95 Tour Issue／S200ミズノMizuno ProM13 N.S.PRO MODUS3 TOUR110／SミズノJPX HOT METAL N.S.PRO 950GH neo／SミズノMizuno ProS3 Dynamic Gold 120／S200ミズノMizuno ProS1 Dynamic Gold HT ／S200ヤマハDD-1 TOUR N.S.PRO MODUS3 TOUR 115／SヤマハDD-1 N.S.PRO MODUS3 TOUR 105／SヤマハDD-2 TENSEI GR i50／SRヨネックスEZONE CB901 オリジナルカーボン／SヨネックスEZONE CB302 オリジナルカーボン／SヨネックスEZONE GT オリジナルカーボン／SR
