イングランド・プレミアリーグのチェルシーがスペイン１部レアル・マドリードのブラジル代表ＦＷビニシウスに熱視線を注いでいる。

スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」は、Ｒマドリードとビニシウスの契約延長について「交渉は事実上行き詰まっている。Ｒマドリードではビニシウスの重要性を高く評価しているものの、要求する金額が非常に高額とみなされており、現時点で受け入れるかどうかの合意はできていない」とし「Ｒマドリードはあらゆる選択肢を排除していない。状況が解決しない場合は移籍市場への参入も現実的に検討し始めている」と伝えた。

その上で同メディアはチェルシーがビニシウスに興味を示しているとし「契約締結のために１億５０００万ユーロ（約２７４億５０００万円）を準備している」とし、移籍金１億２５００万ユーロ（約２２８億８０００万円）と、ビニシウスのパフォーマンスに応じたボーナスの２５００万ユーロ（約４５億７０００万円）を提案する構えで「この金額はＲマドリードも無視できない」と伝えていた。

同メディアは「クラブは過剰な契約更新による過去の過ちを繰り返したくないと考えている。そのため、１億５０００万ユーロでの売却は合理的な選択肢になりつつある」と指摘。Ｒマドリード内でもビニシウス放出論が高まりつつあるようだ。