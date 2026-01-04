クロちゃん （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/04】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが1月2日、ABEMA『ときめきファンファーレ』（毎週金曜よる7時〜）に出演。人気バンドメンバーと初詣に行ったことを明かした。

【写真】49歳人気芸人、初詣に行った大物

◆クロちゃん、GLAY・TAKUROと初詣へ


この日のスタジオトークでクロちゃんは「年越したタイミングでGLAYのTAKUROさんの家にお邪魔して、その後にお参りしに行ったから」とロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROと初詣に行ったことを明かした。

◆クロちゃん「酔っててあんま覚えてない」TAKUROとの初詣秘話をぶっちゃけ


「TAKUROさんと一緒に（初詣）行ったってことですか？」とスタジオから驚きの声が上がると、クロちゃんは「俺も酔っててあんま覚えてない」とぶっちゃけ。また「何人かで行ったのは覚えている。TAKUROさんも一緒に行ったのかなぁ？」と初詣に行った時の状況を語っていた。（modelpress編集部）

情報：ABEMA

【Not Sponsored 記事】