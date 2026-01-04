クロちゃん「家にお邪魔してその後にお参りに」大物バンドメンバーとの初詣へ「酔っててあんま覚えてない」
【モデルプレス＝2026/01/04】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが1月2日、ABEMA『ときめきファンファーレ』（毎週金曜よる7時〜）に出演。人気バンドメンバーと初詣に行ったことを明かした。
【写真】49歳人気芸人、初詣に行った大物
この日のスタジオトークでクロちゃんは「年越したタイミングでGLAYのTAKUROさんの家にお邪魔して、その後にお参りしに行ったから」とロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROと初詣に行ったことを明かした。
「TAKUROさんと一緒に（初詣）行ったってことですか？」とスタジオから驚きの声が上がると、クロちゃんは「俺も酔っててあんま覚えてない」とぶっちゃけ。また「何人かで行ったのは覚えている。TAKUROさんも一緒に行ったのかなぁ？」と初詣に行った時の状況を語っていた。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】
◆クロちゃん、GLAY・TAKUROと初詣へ
