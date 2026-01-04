1月30日に東野圭吾のベストセラー小説をアニメ化した「クスノキの番人」の公開を控える伊藤智彦監督が、アニメ業界の現在について聞くインタビュー企画。少なくなったオリジナルアニメ、AI、そして2025年のベスト作について語った前編に続き、後編ではアニメの労働環境の変化から、漫画とアニメのキャラのアプローチの違い、さらに最新作のお話を聞きます。

――伊藤さんが今、感じているアニメ業界での変化はありますか。

伊藤：アニメスタジオは増えた気がします。アニメが今ビジネスチャンスだと思って、お金を出す人はいるわけですよ。ただ投資先としてアニメを考えると属人性が強い。この会社のアニメが良かったからと出資したのはいいが、そこで仕事をしていた特徴的なアニメーターは別に社員ではなく、蓋を開けてみたらその人はいませんでした、ということもあります。

――アニメの世界的な人気の中で、「儲かっているのはどうせビジネス側で、制作する人間は儲かっていない」という声も聞きます。インフレですが、現場の給料は上がっていますか？

伊藤：まちまちですが、仕事の単価は上がっていると思います。俺が絵コンテの仕事をやった時に、1.5倍とは言わないですが、単価が上昇していて「あっ、こんなに出してくれるんだ」と思いました。出してくれるところは増えてる印象はあります。

――ライターの原稿料は物価高でも全然上がっていないので本当に羨ましいです......。物価高の理由の一つには円安の進行があります。アニメでは海外のスタジオに背景や動画などを発注していますが、円安では困るのじゃないですか。

伊藤：もしかしたらお金について「もっとくれ」といったやりとりがされているかもしれないんですが、仕事がキャンセルされたという話は周りでは聞いてはいないです。影響はあれど、アニメの仕事の数は膨大なので、定期的に仕事を回すといったことで解決しているのかもしれません。動画仕上げに限らず、背景も、海外のアウトソーシングはここ数年とても増えています。聞いたことのない海外のスタジオから「仕事をください」というメールがくるくらいです。

スター獲得と内製化、2つのルート

――国内では人手不足が叫ばれていますが、アニメ業界はいかがでしょうか。

伊藤：体力のある会社がスタッフを抑えにかかる風潮はより強くなっているとは思います。特にMAPPAさんが一番勢いもあるし、顕著なんじゃないですかね。「チェンソーマン」「呪術廻戦」といった作品を先々やっていくのだとすると、少なくとも数年後まではうちで働いてねという話をするわけです。スタッフとしても「じゃあ3年後までは生活は安泰だ」となりますから。

MAPPAさんは自社でお金も出して製作としても作品に関わろうという体制を強めているので、クリエイターに還元しようとするマインドがその循環を生んでいるんじゃないでしょうか。スターが在籍しているので、さらに良いアニメーターも集まりやすい。一方で、自分のところで全て工程を賄うべく内製化を目指すスタジオも増えており、クローバーワークスはテレビアニメ一つの話数の動画を全部自社でやったことがウェブで語られていました。人の確保という点では、この2つのルートが今後増えていくのではと思います。

良い原作は5年前からチェックしている!?

――テレビアニメでいえば15年前にジャンプで解決した岩代俊明さんによる漫画『PSYREN -サイレン-』や 25年以上前に少年チャンピオンで連載されていた『鉄鍋のジャン！』とかなり前の作品のアニメ化が相次いで発表されました。それほどアニメ化する原作は枯渇しているのでしょうか。

伊藤：雑誌に漫画の1話が出た瞬間にいろんなところが手を挙げるんですよね。例えば今年4月から放送される「スノウボール・アース」は5年前に1話が出た時に話題になっていて「どこかがアニメ化するだろうな」と思ったら、なるほど決まっていましたね。

――そんなにすぐに押さえられるものなのですね。原作が枯渇しているのであれば、アニメオリジナルをもっと作る方法もあると思うのですが。

伊藤：漫画の仕事もしていますが、漫画、もっといえば編集者の技量はものすごく強いというのをここ数年感じています。集英社、講談社、小学館といった出版社が持っている漫画をつくるノウハウというか、蓄積された集合知みたいなものというべきものなのかもしれません。比較するとアニメ側には、その視座を持っている人はそんなに多くないな、と個人的には思っています。打ち合わせをしていると、アニメと漫画では視点が大分違うのだなと感じます。

――違いはどのあたりにあるのでしょうか。

伊藤：ある話数をプロットから脚本にした際に、編集者から「うーん、このキャラってこんな行動をとりますか？ こいつはこんなことしないんじゃないかなあ」と言われたんです。アニメって物語が先にあって、キャラをなんとなく流れに合わせて行動させることが多いんですけれど、漫画は逆なんです。

まずキャラの強さがありきで、キャラクター中心主義なんです。これは編集者じゃなく、漫画家さんと話していてもそう感じます。脚本からネームを起こす時に「このキャラクターの行動が気になります」と指摘されます。かつて２ちゃんねるワードで「飛影はそんなこと言わない」というものがあったんですが、これは意外と真理だったんだなと知ったのは学びでした。

全体を見るアニメ、練り上げる漫画 それぞれの違いの面白さ

――作品づくりにおいて、アニメと漫画は真逆のアプローチをしているのですね。面白い。

伊藤：漫画に自分でも関わってみて思ったのは、アニメとは第1話に入れられる情報量が違うということです。アニメの考え方で第1話に情報量を入れようとすると全然入らないんです。アニメだと後々に出てくるキャラクターも第1話に入れておこうとつい考えがちなんですが、漫画ではそれができない。第1話で3人くらいのキャラクターしか描けないんです。なので多数のキャラでなく、コアな登場人物に絞って、代わりにそのキャラクターの魅力を出すんです。

YouTube「ジャンプチャンネル」で、「暗殺教室」「逃げ上手の若君」の作者である漫画家の松井優征さんがノウハウについて話している動画が話題になったのですが、第1話では小出しにキャラクターだけを見せて、第2、第3話で先が気になるような世界観を提示して読者を惹きつけるという趣旨のお話をされていました。最初から全部語りすぎないで「こういうキャラクターがいますからついてきてくださいね」と読者との契約をする。

――キャラクターが強いと商品展開もしやすいですよね。

伊藤：「鬼滅の刃」の主人公・竈門炭治郎は受け身ではありますけど。必死に妹を守るタイプでキャラクターは強い。「僕のヒーローアカデミア」の緑谷出久も弱いけど、心は強い、とわかりやすい。

漫画はキャラありきで考えていますが、アニメ界隈の人は自分を含め、もう少し全体のことを考えすぎてる気がします。結果として出来上がった作品の中からキャラが強いことはあるかもしれないですけれど、初めからそこに集中するという方法もあるのだな、と。 漫画家と編集者はマンツーマンじゃないですか。そこで練り上げられた漫画と、週1の脚本会議でやるアニメとでは強さが違うなとは感じます。

「下手な映画を見たくない」心理

――1月30日には伊藤監督の最新作「クスノキの番人」が公開されます。原作は作家・東野圭吾氏の2020年のベストセラー小説です。見所はどのあたりでしょうか。

伊藤：肩ひじ張らずに見てちゃんと感動できる作品になったんじゃないかと思います。全年齢が楽しめる作品になっていますが、年配の方はよりグッとくる作品に仕上がっているのではないかという気がします。俺が映画を観に行く平日の午前中は年配の方が多いので、この人たちに楽しんでもらえるといいなあ、と思って作っていました。主人公の直井玲斗は若いキャラクターで、若い人は彼に感情移入して、年配の方は彼の伯母である柳澤千舟というキャラクターに感情移入して観て頂けると良いのかな、と思います。前編でも話題が出ましたが、オリジナルものや単発の映画が作られにくくなっていく気配を感じているので、シリーズものの続き以外の映画という意味では、これが最後の映画かもな、と思って仕事していました。

――最後に2026年、アニメ業界はどうなってほしいですか。

伊藤：これはアニメに限ったことではないですが、大きくは景気が良くなってほしいです。今年の日本映画のメガヒットでいえば「鬼滅の刃」「国宝」がありましたが、その背景には「下手な映画を見たくない」「映画選びに失敗したくない」という考えもあると思うんです。そして「これだけヒットしているのだから面白いはずだ」と年に1回しか映画館に足を運ばない人たちが、安心して楽しめる作品として見ている。逆にいえば、そうではない作品には行かないわけです。

映画に行く時間もお金もないし、メガヒット以外の作品がチョイスされないとなると、作品やジャンルがすごく淘汰される可能性がある。景気が上がれば「もう一本ぐらい見に行くか。予告で流れてたやつが気になるし」と余裕が出てくるじゃないですか。メガヒット作品だけが生き残って、それ以外は絶滅していく感じにはならないでほしいです。多様性という言葉ではないのかもしれませんが、日本のアニメの強みはある種の『雑多な感じ』だとも思うので、それが無くなっていかないよう、自分も先人の思いを途絶えさせないよう努力したいですね。

