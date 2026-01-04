ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 動物園で楽しむ元日連休 中国・南京市 動物園で楽しむ元日連休 中国・南京市 動物園で楽しむ元日連休 中国・南京市 2026年1月4日 10時59分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３日、紅山森林動物園でインコと触れ合う人。（南京＝新華社記者／季春鵬） 【新華社南京1月4日】中国の元日3連休、江蘇省南京市の紅山森林動物園では多くの人が動物たちとの触れ合いを楽しんだ。３日、紅山森林動物園を訪れた人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園の売店でパークグッズを選ぶ人。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園で動物を見る人。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園でパンダを見る人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園を訪れた人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園で遊ぶ子どもたち。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園でオオカミを見る人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園でパンダを見る人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園でゾウを見る人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園でコアラを撮影する人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園を訪れた人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬）３日、紅山森林動物園を訪れた人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬） リンクをコピーする みんなの感想は？