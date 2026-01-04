映画「劇場版ソードアート・オンライン〜オーディナル・スケール〜」「HELLO WORLD」などで知られ、1月30日には東野圭吾のベストセラー小説をアニメ化した「クスノキの番人」が公開される伊藤智彦監督とともに、2025年のアニメ業界を振り返るインタビュー企画。前編は「鬼滅の刃」のヒットからオリジナルアニメの減少、さらにAIとアニメについて聞きます。

【画像】本当に「鬼滅の刃」を造ってしまった刀鍛冶 蛇柱と恋柱の日輪刀がスゴイ

――まず2025年のアニメ業界を振り返っていかがでしょうか。

伊藤：総体としては、原作のないオリジナルアニメが難しい時期に来つつあるなと感じています。

――伊藤さんは数年前からオリジナルアニメの苦戦を指摘していましたが、より顕著になっていますね。映画では「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」「チェンソーマン レゼ篇」が空前のヒットとなる一方で、「ChaO」「果てしなきスカーレット」といった劇場版オリジナルアニメは苦戦を強いられました。どういった要因があるのでしょうか。

伊藤智彦監督（撮影・徳重龍徳）

伊藤：これまでは、例えばかつて東映の劇場版「ドラゴンボール」シリーズなどは漫画原作そのままではなく、アニメスタッフがオリジナルで作ったバージョンの映画でした。そうした中、近年は映画ONE PIECEの「STRONG WORLD」辺りから原作者がコミットするものが増えていき、『鬼滅〜」の「無限列車編」からは原作漫画そのままを超ハイクオリティにアニメ化すれば、みんなが一番喜ぶと気づいたのだと思います。見る側にとっては安心はありますよね。漫画で味わった感情を、さらに増幅させるものを見られるわけですから。

とはいえ、例えば自分の関わった人だと、野粼まどさんみたいにオリジナルを書ける脚本家がどれだけいるのかという問題もあります。ただアニメ業界にオリジナルをやろうという環境もそんなにないよなあ、と。ただ何かしらは作り続けていかなければ人材は育たない。脚本家って練習のためだけの練習をしてもあまり意味がなくて、現場に投入をし続けないと育成できないんですよ。

――「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」「チェンソーマン レゼ篇」は世界的にもヒットしています。日本のアニメが特にアメリカでヒットするようになったのはここ数年でのアニメ業界での大きな変化だと思います。そのあたりはどう考えていらっしゃいますか。

伊藤：先日も東宝がイギリスのアニメ配給会社を買収したというニュースがありましたが、2020年にアニプレックスがクランチロールを買収してから、世界で爆発的に日本のアニメが伸びている印象です。数年前の脚本家協会のストライキやコロナの影響もあり、ハリウッド映画の力が低下してるようにも感じるので、そことうまく入れ替わるようになったんじゃないでしょうか。

劇場版「鬼滅の刃」の監督が紹介されない日本

――いまや日本が誇る数少ない輸出製品と言われるアニメですが、近年はより世界を意識して制作をしていたりしますか。

伊藤：逆に「世界を」と意識しすぎると失敗するケースが多々あります。日本人が世界的に「これが受ける」と考えるものは、向こうの人たちには多分好かれないんじゃないですかね。アメリカではポリコレが厳しいので「日本だけはまだ露出の多い少女が戦うような、北米だと怪訝に思われるタイプの作品をやってるのか！」とか思われているかもしれないですが。

世界と「鬼滅の刃」でいえば、内部スタッフにもう少し光を当ててほしいとは思います。外崎春雄監督は国内ではほとんど紹介される機会がありませんが、かたや国外。最近だと中国公開に合わせて撮影監督の寺尾優一さんと舞台挨拶したと中国の知人から聞きました。

今後アニメを目指す人のためにも、誰が何をやっていたのかは歴史としても残しておいてほしいんです。そもそも外崎監督は日本映画の歴代興行収入の1位、2位である「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の監督です。もうちょっとみんな知りたいのではないでしょうか。せっかく国外でもヒットしている作品ですし、声優さん以外にももっとフィーチャーしてあげてほしいです。

AI、そして著作権について

――2025年は生成AIの台頭も著しかったです。ライターとしてはAIの登場にはかなりの恐怖を感じているんですが、その点は伊藤さんはいかがですか。

伊藤：これまで人がやっていた作業がAIに差し変わることはアニメでもこれから起こるでしょうし、AIを使った作品は次々出てくると思います。技術の進化は絶対止められないので。その中で、どこかで折り合いをつけていくしかないと思います。Midjourneyが話題になったときアニメでも使えるかもと思い、イメージボードをAIで作れるかなと試してみたんですが、実際やってみるとなかなかうまく望むものは出来上がりませんでしたね。

――逆に個人でAIを使い、アニメを作れるようになる可能性はありますよね。

伊藤：間違いなくそうなるでしょうね。AIではないですが、先日、小学生と中学生が3DCGソフト「Blender」でアニメを作っていてすげえ！と思いました。技術革新によって裾野は広がるでしょうし、参入する人も増えていくと思います。ただ、そのことで良い作品が増えるかどうかはまだ現段階ではわからないですね。AIには作れないものを意識して作ることが、ここ数年は必要なのかなと思います。

――AIではChatGPTによる画像生成でスタジオジブリ風の自画像を作ることがSNSでブームとなり、OpenAIのサム・アルトマンCEOがプロフィール画像にも使いました。一方で日本では「著作権侵害ではないか」と議論となりました。AIに関して、日本のSNSでは著作権違反だと批判の声が多い一方で、先日ディズニーがOpenAIとの提携を発表し、マーベルやスターウォーズなどのキャラクターを自由に生成できるようになりました。

伊藤：止めても結局やる人間はやるから、だったら認可させてビジネスにした方がいいというのはアメリカ的なマインドですよね。

――今や日本のアニメ進出に貢献しているクランチロールも、創業当初は日本のアニメに勝手に字幕をつけて配信する海賊版サービスでした。

伊藤：YouTubeも著作権法違反が横行していましたが、ユーザー数が増えて、じゃあ公式に使った方がいいやとなった。音楽配信もそうでしたが、ユーザーフレンドリーな方にシフトをしていくのでしょうし、日本のIPホルダーも結果、生成AIと契約を結ばざるを得なくなるとは思います。あとはどう折り合いをつけて、着地させるかではないでしょうか。

2025年「めちゃくちゃよかった」作品、“不健康さ”を感じた作品

――生成AIとアニメの議論は今後も続きそうですね。伊藤さんの中で2025年一番良かったアニメ映画は何でしたか。

伊藤：「ひゃくえむ」はめちゃくちゃよかったです。「ルックバック」にも通ずるような、手書きでやってやるぜという怨念みたいなのが作品に出ていました。物語中盤ぐらいに3分くらいの長回しがあるんです。選手が入場してくるところからカメラがずっとフォローして、選手が紹介される姿から走っていくまでをカメラで追うという暴挙をしていて。背景も手描きなんです。嘘でしょ、って笑っちゃいました。

「ひゃくえむ」はロトスコープという実写素材を撮ってから、それをトレース、もしくは土台にしてアニメにする手法を使っています。もしかしたらAIで一番置き換えられやすい手法かもしれないんですが、現時点ではまだできないし、「ひゃくえむ」には描き手による揺らぎが多分にあった。それが良かったんだと思います。

――2025年のテレビアニメのヒットでいうと『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』がありました。伊藤さんはあの作品をどう見ましたか。

伊藤：面白かったのですが、その一方で「これで喜ばれていること」に対して少し不健康さのようなものを感じました。結局あの作品からは新しいものは生まれなかったのでは？とも思っていて。あの作品を見たから、いわゆるファーストの「機動戦士ガンダム」を見る人が増えたことはいい影響だと思うんです。ただ、あの作品で生まれたマチュなどの新しいキャラたちが昔の作品を見るための「踏み台にされた」ようにも感じていて。

SNSでも隠しネタに反応していた視聴者がたくさんいたとは思うんですけど、新しいキャラたちのドラマをもっと見たかったなと思いました。ニャアンは難民設定でしたし、その彼女が戦争の道具にされていたり現代的なテーマを持つ可能性があった。その部分をもっと見たかったですけど、そういう辛い内容は見たくない、という人が多いのが今の世相なのかもしれませんね。

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku

デイリー新潮編集部