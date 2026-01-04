「涙ながらに『申し訳ない』と言ってくれて『会ってよかった』と」

昨年12月、「週刊新潮」に対して、国分太一（51）への思いと、日本テレビへの疑問について重い口を開いた、松岡昌宏（48）。日テレは約1週間後の12月10日、城島茂（55）と松岡に謝罪する意向を表明した。ところが、週刊新潮が取材を進めると、その前日の9日、日テレ幹部らは「ザ！鉄腕！DASH!!」のロケ現場に現れ、城島への謝罪を試みるも拒否されていたことが明らかになった。エンタメ業界に衝撃を与えた「国分問題」について、改めて振り返る。

（以下、「週刊新潮」2025年12月11日号、2025年12月25日号をもとに加筆・再構成しました。年齢・肩書は当時のまま）

「国分さんとはリモートで頻繁にやりとりをしていたのですが、リモートでは限界があると感じ、『ウチでメシでも食いながら話そう』と言ったんです。本人は『迷惑がかかるかも』といったん断ってきたんですが、そんなことを言っている場合じゃない、と。で、私の自宅で、私の作った野菜炒めとか、普通の家庭料理を食べてもらいながらいろいろと話しましたね。起こしてしまったことについては真摯に反省して、受け入れていくしかない。その上で彼もこれから道をつくっていかなければならない――そんな話です。私に直接会ったことでやっぱり彼も安心したのか、涙ながらに『申し訳ない、そしてありがとう』と言ってくれましたし、自分も会ってよかったと思いました」

松岡昌宏と城島茂

そう語るのは、「TOKIO」のメンバーとして長らく国分と共に歩んできた松岡昌宏だ。

全ての始まりは昨年6月20日、日テレの福田博之社長（64）が緊急記者会見を開いたことだった。国分がコンプライアンス上の問題行為を複数行っていた、として「TOKIO」の看板番組「ザ！鉄腕！DASH!!」からの降板が発表されたのだ。ただし、コンプラ違反の具体的な内容は明らかにされず、国分は身動きが取れないまま、テレビのレギュラー番組など全てを失うことに。追い詰められた国分がその後、日本弁護士連合会（日弁連）に「人権救済申立書」を提出したことは本誌（「週刊新潮」）でお伝えした通りである。さらに11月26日には国分本人が記者会見に臨んでコンプラ違反の「答え合わせ」を求めたが、日テレがかたくなな姿勢を変えることはなく、12月1日の定例会見で福田社長は「答え合わせするまでもない」と冷たく言い放ったのだった。

「会見では、『鉄腕DASH』に関して、『城島（茂）さんと松岡さんには続けて出演していただく』ともおっしゃっていたと思います。それを聞いて、私は『われわれは一体どういう立ち位置で番組側と向き合っていけばいいのか』と感じました。6月20日の福田社長の会見以降、私も城島も、日本テレビさんの方から何の説明もいただいておりません。そんな中で「番組には引き続き出演していただきます」と。もちろんとてもありがたい話ではあります。しかし、出るか出ないかについてわれわれの意思は日本テレビさん側には関係ないのか、との疑問も持たざるを得ません。出演を続けていただきます、というのなら、何かしら言える範囲での説明があるのが普通なのではないかなと思うのですが、それがないまま、撮影が続いているわけです」

「日本テレビさんのやり方はコンプライアンス違反にはならないのでしょうか」

さらに、こう続ける。

「国分さんの今回の件があってから、3〜4回はロケがありました。われわれとしても何か説明があるのかな、という気持ちでロケに臨んでいたわけですが、まったくそういうことはない。それどころか、現場であいさつをされるまで、新しいプロデューサーがどの方なのかも分からないまま現場入りしていました」

長年共に仕事をしてきた日テレに対して、松岡は複雑な感情を抱いているという。

「日本テレビさんには30年お世話になって、一緒にものを作ってきた。その信頼関係があったとわれわれは信じていました。しかし、国分さんの降板について、われわれには何の説明もない。果たして一体どのタイミングの彼の行動がコンプライアンスに引っかかったのか、というのは、世の中のみなさんと同じように、われわれも今の今までクエスチョンのまま。被害者の方がいるから仕方ないのかもしれません。しかし、何も説明しない、という日本テレビさんのやり方はコンプライアンス違反にはならないのでしょうか。体を張る番組ですから、30年間、いろいろなことがあり、ケガもありましたし、病院にも何度も運ばれています。今さらそれをどうこう言うつもりはありませんが、それはコンプライアンス違反にならないんですかね、といったことも考えてしまいます。また、何の説明もしないまま番組を降板させられるのであれば、国分さんの次は自分、その次は城島、世の中のタレントさんみんながそうなってしまうのではないか、という危惧があります」

わざわざ単独ロケの現場を狙って、城島への謝罪を試みた理由

国分に対する率直な思いを語ってくれた、松岡。一方、日テレは12月10日、城島と松岡に謝罪する意向を表明しているが、週刊新潮が取材を進めると、その前日の9日、日テレ幹部らは「鉄腕！DASH!!」のロケ現場に現れ、城島への取材を試みるも拒否されていたことが明らかになった。

これまでの強硬姿勢が一転した裏に何があったのか……。実はその日に起きていた“ある事件”について、日テレ関係者がこう明かす。

「12月9日に『鉄腕！DASH!!』のロケが神奈川県横浜市内で行われました。正月明けに放送される回の撮影で、元TOKIOメンバーは城島さんのみとなる、松岡さん不在の現場でした。ロケが行われる前に、日テレ側からは城島さんサイドに“（松岡発言を踏まえ）説明と謝罪に伺いたい”旨を打診していました。しかしその申し出は“撮影に集中したい”との理由で断られたといいます」

わざわざ単独ロケの現場を狙って、城島への謝罪を試みた理由については、

「週刊誌上での発言から、松岡さんに局の対応について納得してもらうのは難しいと判断したようです。他方、城島さんはこれまで国分問題で表立った発言は控えており、唯一、女性誌から直撃を受けた際も“今後どうなるかは見守っていくしかない”と慎重な言い回しに終始していました。城島さんなら、直接会っておわびと説明をすれば、日テレの対応について理解いただけると思ったのではないでしょうか」（同）

「まずは耳を傾けてくれそうな城島さんとの和解を……」

ところが、ロケ当日。一度は断られたにもかかわらず、日テレの制作局幹部が「鉄腕！DASH!!」の担当プロデューサーを従えてロケ現場に現われたという。

「その場で直接、謝罪などの意向を伝えようとするも、城島さん側は“撮影に集中したいと伝えたはず。それに、こんなところでする話でもない”と、再び応じない姿勢を見せたため、二人は困惑したそうです」（前出の日テレ関係者）

城島との関係を悪化させかねないリスクを冒してまで、日テレが強引な手法を取ったのはなぜなのか。

「国分さん以外も巻き込む形でTOKIOとの全面対決になる事態は避けたいとの思いがあったのでしょう。覚悟を決めて発言したように見える松岡さんは後に回し、まずは耳を傾けてくれそうな城島さんに話を聞いてもらう。彼に日テレの対応を理解してもらった上で、松岡さんに働きかければ、わだかまりは解消できると踏んだとみられます。また城島さんが謝罪を受け入れたことを公表できれば、日テレに吹いている逆風もやわらぐ、との計算が働いた可能性もあります」（同）

城島の懐柔が失敗に終わり、いよいよ方針転換を余儀なくされた結果、12月10日の謝罪が行われた可能性が高いのだ。

