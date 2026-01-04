TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が4日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演し、初の正月休暇を報告した。

番組冒頭、「きょうの放送は録音です。昨年の年末に収録しています。今週は出演者、スタッフともに休暇をいただいています」と報告。

「番組が始まったのが2005年で、もう21年目を迎えますが、当然かかわっている人間もその分、年かさが増しまして昨年の12月は入院したのが2人、インフルエンザが3人、私もしばらく声が枯れてしまいました。体力の衰えはごまかしきれないところまできています。これまで年末年始、生対応してまいりましたが今年は休むことになりました」と続け、「来週1月11日から通常の生放送に戻ります。今日はメール、電話など対応はしていませんのであしからずご了承ください」と説明した。

安住アナは、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）が年末年始も通常放送で、12月30日には「第67回 輝く！日本レコード大賞」（後5・30）」で総合司会も務めた。元日の「THE TIME，」では、ヘリからの生中継の中で「初日の出まで少し時間があるようなので、話題も尽きたようなので、私の方から1つ、皆さまにご報告がありますので。実は昨年末に娘が生まれまして、家族が1人増えました。3288グラム、女の子が生まれました」と第1子の誕生を生報告していた。