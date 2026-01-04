長崎MFマルコス・ギリェルメ、ジョホールDTに完全移籍…2025年後半はFC東京でプレー
V・ファーレン長崎は4日、ブラジル人MFマルコス・ギリェルメがジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）に完全移籍することを発表した。
現在30歳のマルコス・ギリェルメは、ブラジル、クロアチア、サウジアラビア、ロシアなどでプレーし、2023年夏から長崎に加入。公式戦通算79試合に出場し、17ゴールを記録した。また、2025シーズン後半はFC東京に期限付き移籍し、J1リーグの14試合に出場した。
マルコス・ギリェルメは移籍決定に際し、長崎のクラブ公式サイトを通じて次のようにコメントした。
「J1リーグへの昇格おめでとうございます。クラブで過ごしたすべての時間に感謝の気持ちを、このメッセージに込めて贈ります。⻑崎の街とクラブは、私と家族の⼼の中に永遠に残ります！私は⾃分のサッカーキャリアを歩み続けますが、クラブの成功を⼼から応援し続けます！皆さんに、たくさんの愛を込めて、⼤きなハグを送ります！」
