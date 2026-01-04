Snow Manの佐久間大介が、文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』のオンエア中に自身のXを更新。迫力あるショットを投稿し、注目を集めている。

【画像】佐久間大介の蹴り上げショット／華麗なジャンプや飛び蹴り、目黒蓮＆阿部亮平らと笑い合う姿も

■ダイナミックに脚を蹴り上げる佐久間大介

投稿されたのは、「BOOST」MV撮影時のオフショット。佐久間が高く脚を蹴り上げる瞬間を切り取った1枚だ。

青い照明に包まれた空間の中、体幹の強さが伝わる大胆な動きと、動きとは対照的な落ち着いた表情が印象的で、一瞬のカットとは思えない完成度の高さを感じさせている。

佐久間は「これは刃牙シリーズに出てきそうな、佐久間の蹴り！ 効果音は絶対に『ボッ!!』」とユーモアたっぷりにコメント。自身の動きをアニメさながらに表現する言葉選びも、佐久間らしい。

身体能力の高さと、ファンを楽しませる発信力の両方をあらためて感じさせる投稿に、SNSでは「股関節どうなってるの？」「ファンサすごすぎ」「脚の上がり方えぐっ」「体柔らかすぎ」「普通にそんな足上がらないって！」「めちゃカッコいい」「二次元みたいな美しさ…」といった声が寄せられている。

■別投稿では華麗なジャンプや飛び蹴り、目黒蓮＆阿部亮平らと笑い合う姿も

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/