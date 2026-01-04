timeleszの寺西拓人が自身のInstagramを更新。「実家」とつづり、家族との穏やかな時間を切り取ったプライベートショットを公開し、注目を集めている。

【画像】寺西拓人＆姪っ子の仲良しショット／着物姿で新年の挨拶をする寺西拓人 他

■寺西拓人、実家で過ごす穏やかなひととき

投稿された写真には、実家のリビングと思われる空間で、姪っ子に寄り添う寺西の姿が収められている。

上下ネイビーのスウェット姿で横になりながら、子どもと同じ目線に顔を近づけ、やさしい笑顔を浮かべる様子が印象的だ。

そばには丸くなって眠る愛猫の姿もあり、穏やかであたたかな空気が感じられる。

■姪っ子と遊ぶ寺西拓人の素顔

2枚目では、姪っ子を後ろから支えるように寄り添い、おもちゃで遊ぶ手元を見守る場面を披露。姪っ子の表情はスタンプで隠されているものの、寺西の穏やかなまなざしや自然な仕草から、やさしい人柄が伝わってくる。

投稿には「#姪っ子にぬいあげました」「#3分で飽きられました」「#親父がタイプロパーカー着てました」「#ひでよし（猫）はほぼ寝てました」というユーモアあふれるハッシュタグも添えられている。

ファンからは「尊い」「かわいいが渋滞してる」「メロすぎて胸が苦しい」「破壊力やばい」「オフ西も最高」といった声が寄せられている。

■寺西拓人×姪っ子の仲良しショット

■着物姿で新年の挨拶をする寺西拓人