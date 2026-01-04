巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手が、ブルージェイズと契約合意したと、3日（日本時間4日）に複数の米メディアが報じた。契約内容は4年総額6000万ドル（約94億円）とされている。

MLB公式サイトもこの日本人スラッガーのメジャー挑戦を取り上げ、期待の大きさを伝えている。

■大谷、佐々木を逃すも悲願の獲得

岡本は、ホワイトソックス入りした村上宗隆内野手に続き、今オフ2人目となる野手のメジャー挑戦。交渉期限の米東部時間4日午後5時（同5日午前7時）が迫る中、2025年にワールドシリーズに進出したア・リーグ東地区の強豪ブルージェイズと電撃合意に至った。

MLB公式サイトのキーガン・マシソン記者は、3日（同4日）付で岡本の移籍について報道。「今オフに獲得可能な日本人選手の中でも屈指の実力を誇る29歳のオカモトは読売ジャイアンツのスターとして活躍してきた。即戦力としてブルージェイズ打線に厚みをもたらすだろう」と、高く評価している。

ブルージェイズはこれまで、2023年オフにエンゼルスからフリーエージェント（FA）となった大谷翔平投手の獲得に動き、24年オフにポスティングでのメジャー移籍を目指していた佐々木朗希投手にも強い関心を示してきた。今回の岡本獲得は、悲願の日本選手獲得となる。

記事では、「オカモトは、ブルージェイズが長年切望してきた日本市場進出の象徴的存在である」と言及。さらに、「ショウヘイ・オオタニの獲得を目指した2年前の動きは世界的な話題となったが、ブルージェイズはアジア市場での存在感を着実に高め、今回のような瞬間のために前進してきた」と、球団の姿勢を評価している。

ブルージェイズは今オフ、ディラン・シース投手、コディ・ポンセ投手、タイラー・ロジャース投手らを獲得するなど積極補強を進めており、岡本の加入によって「輝かしいオフシーズンがさらに新たなレベルに到達した」と報じられている。

巨人で11シーズンにわたりプレーし、通算248本塁打を記録した岡本。チームの不動の4番として活躍してきた29歳の和製スラッガーが、メジャーの舞台でどのようなインパクトを残すのか。今後の活躍に注目が集まる。