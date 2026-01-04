中国で「ハードルの女神」とも呼ばれる陸上選手の呉艶妮（ウー・イエンニー）（28）がこのほど、メディアの密着番組で、試合時のメイクについて語った。

普段は基本的に「すっぴん」だという呉は、試合時のメイクについて聞かれ、「年齢的にもう若くないので、メイクしないと。アンチたちにブサイクに見える写真を提供してしまうことになるから」と語った。

呉の母親が「それらの醜い写真はすべて写真編集ソフトを使って加工されたものでしょ」と話すと、呉は「そうそう、彼らはほんとくだらないわ」と答えた。 呉艶妮



呉は試合に臨む際のばっちりメイクやビッグマウスがたびたび賛否を呼んでいる。7月にはメディアのインタビューで、「美容整形をしている」とのうわさについて「つまり私がきれいだから整形だって言われるわけ」と強気の回答。その上で「『呉艶妮がまたメイクしてる』とか何とか言われて、私はすぐにたたかれる。でも気にしないわ。出る杭は打たれるけど、私はその『出る杭』になりたいの。だからすべての女の子に伝えたい。誰のことも気にせず、自分がきれいだと思うことをやればいいのって」と語っていた。（翻訳・編集/柳川）