第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は３日に復路が行われ、往路優勝の青山学院大が２度目の総合３連覇を果たした。

早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）がレースを振り返る。（デジタル編集部）

大会前に故障者や体調不良者が出た影響などで、有力大学が区間配置に腐心した跡がうかがえる。総合優勝の青山学院大も往路では急な配置変更を余儀なくされた。復路でその青山学院大を追うべき中央大は吉居駿恭、駒沢大は佐藤圭汰とそれぞれのチームの「大エース」を、逆転優勝を狙うための最大の勝負どころの７、８区ではなく、９区と１０区に配置した。

当日変更で送り出されたエースは、佐藤圭汰が１０区の区間新記録を作るなど見せ場を作ったが、青山学院大を終盤に焦らせるまでにはいかなかった。

青山学院大は過去に２区で２度、実績を残していた絶対的エースの黒田朝日を当日変更で５区に起用し、黒田は区間新記録でこたえた。従来は２区重視の先行逃げ切りが箱根駅伝のセオリーだったが、近年は山を支配した学校が成績を挙げる傾向にあり、５区重視の考え方にシフトしていると言える。

過去に青山学院大が負けている年は、山で負けていることが多く、原監督は今大会、２区で確実に結果が期待できる黒田を５区に配するギャンブルに打って出て、成功したということになる。

「５区重視」とはいえ、１、２区のレベルが落ちたわけではない。今大会も各校が実力のある選手を配置していた。国学院大や早稲田大のように「往路で勝つぞ」という意気込みの学校が、黒田が出てくる前の平地区間で５分くらいの差をつけてとどめを刺せればよかった。

１区１６位から往路優勝した青山学院は、復路の逃げ切りのレース運びの巧さは相変わらずで、この伝統はエースの黒田が抜ける来年以降も受け継がれるだろう。他校は青山学院の４連覇を阻むためにも、往路で決定的な差をつける勝負をするしかない。

今大会で、それに一番近い戦い方をしたのが総合２位の国学院大だった。２区の二けた順位が惜しまれたが、それ以外は一けた順位でまとめ、山登りの１年生が好走デビューするなど、将来への展望も開いた。

予選会突破から３位に躍進した順天堂大は、名前のある選手こそ多くないが、安定感が増していて、この１年間で育成が順調にいっていることを感じさせた。今大会エントリーの４年生は２人だけで、来年がさらに楽しみだ。

４位の早稲田大は鈴木琉胤を筆頭に４人がエントリーした１年生に加えて、今春には全国高校駅伝の上位で活躍した３人の新人などが入学予定だ。スピードを本番でしっかりと発揮できる強さを、育成できるか。

来年の１０３回大会に向け、楽しみな学校は順番に〈１〉国学院大〈２〉順天堂大〈３〉早稲田大としておきたい。

たけい・りゅうじ １９７１年生まれ。東京・国学院久我山高で高校初の５０００メートル１３分台をマーク。早大時代は箱根駅伝で４年連続区間賞（１区、１区、７区、４区）、うち３度が区間新記録で、同期の花田勝彦、櫛部静二と並び「三羽がらす」と呼ばれた。卒業後はエスビー食品で２００２年びわ湖毎日マラソンを２時間８分３５秒で優勝。０２年アジア大会男子マラソン銅メダル。引退後はエスビー食品のコーチ、監督を歴任。現在は「したまちアスリートクラブ」の監督として小、中学生を中心とした後進ランナーの指導にあたっている。