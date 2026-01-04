【仕事運編】2026年運のいい生まれ月ランキング
●第12位〜第11位
2026年は、午年(うまどし)です。馬は強い生命力を表し、とてもパワフルな年です。勢いと突破力が増し、挑戦が評価につながりやすく、動けば道が開ける運気となります。あなたの仕事運の行方は？誕生日月から仕事運が上がる！メッセージをあなたへ。「2026年仕事運のいい生まれ月ランキング」をお届けします。
○12位 3月生まれ
クリエイティブな想像力で未来を切り拓いていくあなた。新しいアイディアや発想が高く評価される一方で、その敏感なセンサーが過剰に働きすぎることがあるようです。あまりネガティブに考えすぎなくても大丈夫。また誰かの代役を引き受けたのがきっかけとなり、大注目を浴びるなど、奇妙な偶然から幸運を掴む可能性大。日頃の準備が成功の鍵です。
○11位 12月生まれ
困難なミッションほど、面白いと感じるあなた。そうゆう意味では、やりがいを感じることが多いと言えます。ですが、あまりムリをし過ぎると、体調まで崩してしまいそう。大きな視野で合理的に考えていくあなたの才能が光り、楽観性と発信力がチャンスを引き寄せる扉となります。肩の力を抜いて、バランスを取りながら、冷静に進んでいきましょう。
○10位 2月生まれ
あなたの周りには、楽しいことが多すぎるようです。好きなことが仕事に直結していれば、何も問題ありません。ですが、今ひとつ身が入らず、やる気に欠けてしまうようです。とはいえ、幸運期を迎えているあなた。持ち前の高い集中力を発揮すれば、ユニークな才能を活かす分野で評価され、紹介や協力によって仕事の幅が大きく広がり成功するでしょう。
●第9位〜第7位
○9位 11月生まれ
内面の変化がそのまま仕事の成功に直結するのが2026年です。隠れていた才能が開花し、収入アップや役割の格上げにつながります。対人面では“深いご縁”が仕事を動かすため、信頼できる人との連携が大きな成果を生みます。あまり変化を好まない生まれですが、変わらざるを得ない状況へと追い込まれそうです。ですが、それはあなたにとって朗報となります。
○8位 10月生まれ
変化の兆しアリ。一気に動き出し、新しい役割やポジションに抜擢され、戸惑いやプレッシャーがかかるかも。丁寧なコミュニケーションが成功の鍵になります。これまで積み重ねてきた努力や成果が高く評価され、上司・クライアントからの信頼が一段と高まります。チームをまとめる役割や教育的ポジションが巡りやすく、あなたの持つ調和力が輝きます。
○7位 1月生まれ
あなたの強みを土台に着実にキャリアを築くことができる安定期です。信頼関係が仕事運を押し上げ、長期的な契約や継続依頼に恵まれやすい引き立て運があります。はじめは不安があっても次第に職場環境が整い、役割の見直しや働き方の改善が進むタイミングです。地道な努力が確実に結果につながるため、派手な突破より“堅実路線”が吉となります。
●第6位〜第4位
○6位 9月生まれ
慣れていた働き方や役割に変化が生まれそう。業務の見直し、移動、ポジションの変化など今は“流れを整える時期”。プレッシャーを感じる場面もありますが、それは次のステージへ進むための準備期間です。結果的にキャリアが安定し、成長へつながる道となります。あなたの高い調整の能力で新しい体制や環境に適応することで、未来が開けていくでしょう。
○5位 5月生まれ
あなたの言葉や表現力が周囲に響き、チャンスを引き寄せます。前半は人前に立つ、企画を提案する、作品を発信するなど“外に出す行動”が強い追い風になるでしょう。ただし、抱え込みすぎると疲れが出やすいので、協力者の存在や優先順位の整理が成功の鍵となります。秋以降は成果が形になり、次のステージへ進むための重要なオファーや転機が訪れる予感。
○4位 4月生まれ
停滞していたことが動き出します。勇気を出して方向転換をすることで新たな扉が開く暗示があります。責任ある役割を任され、リーダーシップを発揮する機会が増えていきます。周囲からの信頼が厚く、実績が明確に積み上がるため、キャリアの方向性が固まりやすい時期です。あなたの中にある新しい可能性に気づき、新天地を目指す人も出てきそう。
●第3位〜第1位
○3位 7月生まれ
自分の軸を持つことで飛躍できる幸運期です。憧れていたところからヘッドハンティングされるなど、嬉しいオファーを受ける人も。人間関係運が強まり、協力者や理解者に恵まれ、仕事がスムーズに進みやすくなるのも強みです。ただ乗り越えなければならないハードルもある予感。けれど、ひるまず全力でジャンプすれば、軽々と飛び越えていけそうです。
○2位 6月生まれ
動きながら成長することで道が開けていきます。周囲の動きが活発になり、職場や担当領域に変化が起こりやすいときです。ただし、この“揺れ”はあなたの才能を発揮するチャンスにもなり、臨機応変な対応が評価へ直結します。資格取得や専門分野の強化が好結果を生みます。アクションをおこすことでチャンスが生まれ、独立や起業にも追い風が吹きます。
○1位 8月生まれ
おめでとうございます！あなたの意思で方向を選べる強い運気が流れ込むが2026年です。実力が評価され、仕事の幅が一段と広がるとき。新規プロジェクトの立ち上げや、肩書きが変わるような動きも起こりやすいでしょう。後半は勢いに乗り、“責任と報酬”が比例する流れが加速。昇進や昇格の兆し。前半にどれだけ準備が整えるかが成功への鍵となります。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。ハート占い1to1、ハートスクール1to1主宰。鑑定歴は30年以上。デジタルコンテンツ「霊通師 月香」を監修。うらなえるをはじめ、LINE占い、Ameba占い、楽天占いなど多数で活躍の場を広げる。スクールでは、占い師、スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーを養成。モータースポーツにも従事。レーシングチーム「Team Sky Light」に所属している。 この著者の記事一覧はこちら
