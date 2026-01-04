Photo: 山田洋路

カフェに入るときも、スーパーで買い物をするときも、小脇に抱えたヘルメットがとにかく邪魔……。「もっとスマートにならないかな」と思っていたときに出会ったのが、フランス生まれの折りたたみヘルメット「Plixi（プリクシィ）」です。

「折りたたみ式って、強度は大丈夫？」「かぶり心地はどうなの？」そんな疑問を解消すべく試してみたところ、想像以上の完成度でした。

ガジェットのようなワクワク感

Photo: 山田洋路

これが、欧州の安全基準（CE EN1078）に適合したフルスペックのヘルメットが、折りたたまれたときの状態です。コンパクトなのはもちろん、ABS樹脂の質感がマットで高級感を醸し出しています。

さすがはフランス発のデザインというだけあって、置いてあるだけで絵になるスタイリッシュさも。

変形ギミックは「パズル」感覚。慣れれば10秒以下

Photo: 山田洋路

一番心配だったのが、組み立ての面倒くささです。「変形に時間がかかるなら、結局たたまなくなるんじゃ？」という懸念があったのが正直なところ。

しかし、実際に触ってみると、独自のヒンジ構造は非常にスムーズ。カシャ、カシャとパーツを展開していくだけで、直感的にヘルメットの形になります。説明書とにらめっこする必要はなく、手の動きだけで理解できる設計。

何度か試してみましたが、慣れてしまえば出発まで10秒もかかりません。「3秒で手のひらサイズ」というキャッチコピーも、あながち大げさではないな、と感じました。

「いつものリュック」にするっと入る

Photo: 山田洋路

実際に、普段仕事で使っているリュックに入れてみました。公称サイズは折りたたみ時で「21×11×16cm」。収納できただけでなく、ほかの荷物を圧迫しないのがポイント高めです。PCやガジェットポーチなどが入った状態に追加で入れても、うまく隙間に収まってくれます。また、取り出す際も引っかかりが少ないです。

日本人特有の「ハチ張り」頭でも痛くない？

Photo: 山田洋路

海外製ヘルメットでよくあるのが、「欧米人の頭の形に合わせてつくられていて、日本人が被るとこめかみが痛い」という問題。「Plixi」はさまざまな頭の形に合うよう設計されていますが、実際はどうなのか。

私は典型的な「ハチが張っている（横幅が広い）」タイプのアジア人の頭の形をしています。少し不安を抱えつつ、実際に30分ほど被って近所を走ってみました。

結論からいうと、フィット感はかなり良好。内側のパッドが適切に頭をサポートしてくれており、締め付けられるような不快感はありませんでした。また、14カ所の通気孔のおかげか、走っている最中も風が抜けて快適です。

これなら毎日の通勤はもちろん、週末の長時間のライドでも問題なく使えそうです。「折りたたみだから被り心地は二の次」かと思っていましたが、良い意味で裏切られました。

普段の荷物にプラスできるコンパクトさと、ガジェットとしての所有欲を満たしてくれるデザイン。「ヘルメットはかさばるから」と敬遠していた私にも、「これだったら持ち運びたい」と思わせてくれるアイテムでした。

「Plixi」は現在machi-yaにてプロジェクトを実施中。カラーやサイズの詳細は、ぜひプロジェクトページでチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

