レッドブルのテクニカルディレクターやハースのチーム代表も務めた元レーサーのギュンター・シュタイナー氏が昨季に角田裕毅（２５）と最後までシート争いを繰り広げたリアム・ローソン（ニュージーランド）を低評価した。

専門メディア「Ｆ１ ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」によると、新シーズンに向けてレッドブルと姉妹チーム・レーソングブルズのシートを最後まで角田と争っていたローソンの２０２５年のパフォーマンスについて、シュタイナー氏は「素晴らしいＣだ。彼は成長し、調子も上がってきた。レッドブルでの最初のレースは厳しかったが、Ｃだ」と語ったという。

その上で２４年までハースに所属したトラブルメーカーのケビン・マグヌッセン（デンマーク）とローソンが犹ている瓩箸い指摘に「そうだね。何か問題が起きると、彼はそこに巻き込まれる。そこから逃げられないんだ」と分析。同メディア「ローソンに対する批判の一例として彼があまりにも多くのトラブルに巻き込まれるという点が挙げられる。まだ出場３５回と経験不足だ」と伝えた。

また、シュタイナー氏は角田とステークのガブリエル・ボルトレート（ブラジル）もローソンと並ぶＣ評価とし、レッドブルに昇格したアイザック・ハジャール（フランス）にはＡ評価を与えたという。