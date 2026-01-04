インタビュー前編、松井の野望は「世界歴代最年長世界ランカー」

男子プロテニスの松井俊英（フリー）が「THE ANSWER」のインタビューに応じ、48歳となる2026年シーズンの展望を語った。47歳になった25年シーズンは日本協会の強化選手に異例の復帰を果たすも、右ひじの内側上顆炎で出場1大会に終わった。順調に回復している今、見据えているものはなんなのか。ここまで長く現役を続けている原動力にも迫った。

◇ ◇ ◇

「俺、メキシコで殺されそうになったことがあるんです」

長年世界で戦い、命の危険を感じた経験もある。現役プロテニスプレーヤーでは異例の47歳、松井の強いマインドは「死生観」からくるものもあるかもしれない。

17〜18歳頃のメキシコ遠征。日本の戦友と2人で乗ったタクシーは、伝えた目的地と違う方角へ。街はずれの交差点に停車したところで、見知らぬ男が乗り込んできた。馬乗りで殴られながら、スラム街へと連れていかれた。

「こっちを向くな」。頭にナイフを突き付けられ、金目の物は全て奪われた。命からがら逃げ延び、裸足で警察に駆けこんだ。「お前らは殺されなかっただけラッキーだ」。翌日の試合には、顔が腫れたまま出場した。

「そういう経験に、無意識のところで影響されているかもしれません」。人生いつ何が起きるか分からない。身をもって知ったからこそ、今を大事に生きている。2013年には「一番お世話になった」恩人の安見拓也トレーナーが急死。「体が資本と叩き込まれたし、リスペクトとか、感謝とか。やっぱりそういうものが原動力になっている」。後悔のない選択を続けた結果、今もラケットを握っている。

2006年、10年とアジア大会で日本代表入り。国別対抗戦のデビスカップにも06年、10年と2度出場した松井は今年、実に15年ぶりにナショナルチームが決める代表候補になった。希望に満ちていた年明け早々。長年の疲労が蓄積した右ひじに痛みが走った。

今年出場できた公式戦は1試合のみ。不完全燃焼の1年だった。ひじを診断した3人のドクターは「よくここまでやった」と口をそろえた。野球やゴルフでも発症することの多い内側上顆炎。投手であれば「復活して150キロを投げることはほぼありえない」と例えられた。

「手術案件だって言われました。ただ、3人目のドクターが（手術すべきかどうかの提案が）超曖昧だったんですよ。多分、これが答えだと思って」

目標は「世界最年長」 シングルスポイントを獲れば記録更新

手術せず、保存療法のPRP治療を選んだ。様々なサポートを受けつつ、47歳にして驚異の回復力を発揮。200キロ超えが自慢だったサーブも180〜190キロまで戻ってきている。復活を期す2026年、達成したい大きな野望は「歴代最年長世界ランカー」の座だ。

ATPのシングルスですでに「現役最年長」の記録を達成したが、歴代ではオレン・モテヴァッセルの47歳6か月がNo.1だという。今年ポイントを得られなかった松井だが、4月に48歳となる26年にシングルスのポイントを獲って世界ランキング入りすれば、モテヴァッセルの記録を更新することになる。

「それを応援してくれる人もたくさんいるので、一つの目標にしようかなと」

長年、日本トップクラスに君臨してきたダブルスでは、2026年末に行われる全豪オープン（OP）ワイルドカード選手権での優勝が目標。全豪OP本戦への出場権を懸けた、大きな挑戦になる。また全日本選手権のダブルスでも、7度目の優勝を狙う。

50代を目前にしても世界で戦う、まさに異端児。情熱以上に、進化する自分への興味に突き動かされている。

「ちょっとでも上手くなりたい、強くなりたい。そういう気持ちが分かった時は嬉しいし、可能性を感じたらとことんやるべきかなと」。道具にもこだわる。故障時からラケットを20グラム軽減させ、グリップも衝撃を軽減する素材をチョイス。肘の負担が減ったことで進化を実感している。

世界で戦い、そこで感じる自分の可能性がおもしろい。30歳で最初の引退を考え、その後幾度となくターニングポイントを迎えても、ここまでコートに立ち続けているのは「後悔のない選択」と「進化への探求心」が理由だ。

「今、いろんな選手がいるじゃないですか。世界のトップ、国内トップを目指しているとか、SNSで活躍したり。様々な選手のスタイルがある中で、40歳くらいになって『俺は何だろう？』と思ったんです。それでいうと、限界を超える、年齢年代で強いとか。“ネタ”に近いかもしれないですけど、差別化を意識してきました」

心身はまだまだ元気だ。ただ、それだけで海外遠征をこなすことはできない。「プロテニス選手として成り立たないと、経済的に無理」。後編では、テニス選手のリアルな“お金事情”を聞いた。

■松井俊英（まつい・としひで）

1978年4月19日、千葉県柏市生まれ。私立八千代松蔭中学卒業後、カナダ・トロントのノースビュー・ハイツ・セカンダリースクールで単身語学留学を経て、ブリガム・ヤング大ハワイ校卒業。2000年にプロ転向後、06年、10年にデビス杯日本代表に選出。世界50か国以上を転戦し、19年には41歳で現役選手として世界最年長のATPランカーとなった。25年に日本協会の強化選手に復帰。公式HPを中心に、SNSやオンラインサロンも展開中。



