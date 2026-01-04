第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。一夜明けた4日、原晋監督らがTBS系「サンデー・ジャポン」に生出演。原監督は来年の箱根駅伝の優勝候補と見る4校を挙げた。

5区で逆転を演じた黒田朝日、8区の塩出翔太、アンカーの折田壮太とともにスタジオで生出演。原監督は、来年の箱根駅伝で優勝候補と見ている4校を挙げた。

まずは“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）を擁する早稲田大。今大会は1年生の鈴木琉胤が4区で区間記録にあと1秒に迫る区間賞を獲得している。原監督は「来年、スーパースターが3人入る」と注目した。

12月に行われた全国高校駅伝。各校のエースが揃う1区で、日本人最高記録で区間賞を獲得した増子陽太（学法石川）、2位だった新妻遼己（西脇工）、3位だった本田桜二郎（鳥取城北3年）という上位3人が、早稲田大にまとめて加わる。

さらに今大会で2位に入り、初優勝を狙う国学院大。そして中央大を挙げた。しかし原監督は「ただ、忘れてはいけない。大本命は青山学院大学」と自信たっぷりに明言。「この4チームから優勝がでるかな」と予想していた。



（THE ANSWER編集部）