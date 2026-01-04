株式会社NEXERはこのほど、着物のたちばなと共同で全国の男女1000人を対象に行った「着物が似合う男性芸能人」についてのアンケート結果を公表した。



【調査結果】着物が似合うと思う男性芸能人がズラリ

3位は日本を代表する演歌歌手として長年愛されている「北島三郎」（77票）だった。主な意見として「着物を着て演歌を歌っているイメージしかないから」（40代・女性）、「着物のイメージしかないくらい似合ってる」（40代・男性）、「貫禄があるし、紅白で着物姿を見るから」（50代・男性）などがあった。



2位には舞台俳優として長年活躍し続け、バラエティでは違う一面を見せる「梅沢富美男」（85票）がランクイン。「女性の着物が似合う！そういう仕事だけれど」（50代・男性）、「舞台役者で着物が似合っている」（50代・男性）、「本業で着こなしている」（50代・男性）などの声が寄せられた。



1位は時代劇の暴れん坊将軍やマツケンサンバで知られる「松平健」（124票）となった。主な理由として「マツケンサンバのイメージが強いから」（30代・女性）、「暴れん坊将軍の影響で、もうこの人は上様そのものだから」（30代・女性）、「もはや着物のイメージしかありません」（50代・女性）などが挙がった。



4位は「市川團十郎」（65票）、5位に「高橋英樹」（59票）が入った。



（よろず～ニュース調査班）