西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也（27）が日本時間2日、アストロズと合意。

地元ヒューストンのメディアなどによると、3年5400万ドル（約84億7800万円）で、投球回数に応じた出来高（100イニングで300万ドル=約4億7100万円）などによって最大6300万ドル（約98億9100万円）になる。渡米1年目の日本人選手としては異例の1、2年目のシーズン終了後に契約を破棄できるオプトアウト条項も付くという。

今オフ、移籍市場の目玉の一人に位置付けられた今井を巡っては一時、3億ドル（約471億円）規模の契約を見込まれていたものの、予想外の格安契約には、複数の米メディアからも驚きの声が上がっている。

ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者によれば「（金満球団の）ヤンキースとメッツは今井の交渉に本格的に参戦していなかった」という。今井の代理人を務めるスコット・ボラス氏は、カブスも含めて資金力豊富な球団から大型契約を引き出すことができなかったため、苦肉の策としてオプトアウト付きの短期契約に方針転換したとみられている。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

「今井サイドからすれば、今年5月で28歳と年齢的にも上がり目が期待できるため、3年契約が満了する2028年までに結果を残してメガディール（超大型契約）を狙っているのでしょう。これは敏腕として知られるボラス氏の常套手段で、このオフにメッツとの契約を破棄（2年82億円）して、新たにオリオールズと5年242億円で契約したアロンソのように、大型契約を勝ち取ったケースは少なくありません」

■防御率3点台半ばならメガディール

米野球データサイト「ファングラフス」の予想によれば、今井はブラウン（昨季12勝9敗、防御率2.43）、ハビエア（同2勝4敗、4.62）の両右腕に次ぐローテの3番手で起用される見込み。仮に今季終了後、契約を破棄して狙い通り、大型契約を手にするためには、どれぐらいの数字がノルマになるのか。

「アストロズはトミー・ジョン手術を受けた投手が多く、台所事情は厳しい。今井は3番手の位置付けながら、エース級の働きが求められ、成績は13勝8敗、防御率3.5程度を期待されているでしょう。勝敗はともかく、シーズンを通じてローテを守って150イニング、防御率3点台半ばなら、1億ドル（約157億円）規模のオファーが来る可能性はあります」（前出の友成氏）

今井は西武時代、一昨年から2年連続で160イニング以上に登板している。ノルマを達成するには、中4〜5日の登板間隔に適応する必要がありそうだ。