浦和駒場と等々力の2会場でチケットが完売

第104回全国高校サッカー選手権は1月4日、浦和駒場スタジアムとUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuの2会場で準々決勝が行われる。

日本サッカー協会（JFA）は、同日開催される両会場のチケットが完売したと発表した。

浦和駒場スタジアムでは、第1試合で尚志（福島）と帝京長岡（新潟）が激突。第2試合では、高校年代最高峰の高円宮杯U-18プレミアリーグに所属する、大津（熊本）と流通経済大柏（千葉）の注目カードが実現する。

一方、とどろきスタジアムでは、第1試合で興国（大阪）と鹿島学園（茨城）が対戦。第2試合は夏のインターハイ王者である神村学園（鹿児島）が、地元・神奈川の日大藤沢と国立競技場への切符をかけて相まみえる。

勝利した4チームが聖地・国立での準決勝に進出する大一番を前に、ファンの熱気も最高潮に達している。2回戦でも3会場、3回戦でも1会場で完売と高校サッカーの人気は高まっているなか、SNS上では「また完売！」「準々決勝完売はあまり聞かないかも」「等々力完売って記憶にないな」「すげえ…！」「大人気やな」「すごっ！わくわく！」「チケット取ろうとしたけど取れなかった！」「連日すごいよね」「素晴らしい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）