●大阪に昨年誕生した『日本酒バル ほのか 梅田店』は日本酒飲み放題が480円から楽しめると大人気。その楽しみ方とは？

昨今、さまざまな酒造からおいしくて飲みやすい日本酒が多くつくられ、今まであまり飲まなかった人もその味わいに魅了されています。

そんな日本の地酒、しかも獺祭などの人気銘柄を含め、なんと1時間480円の飲み放題で楽しめる『日本酒バル ほのか 梅田店』が2025年11月、大阪に誕生しました。オープンからわずか1ヶ月ですが、すでに連日満席の人気店となっています。

東通り商店街近くの『日本酒バル ほのか 梅田店』

お店は梅田から歩いてすぐの場所

お店があるのは大阪の東梅田エリア。大阪駅で電車を降り、阪急東通り商店街を10分ほど歩いて、1本脇へそれた場所にあります。

地下へ続く階段には、人気の酒瓶がズラリと並んでいて、日本酒好きな筆者はこれだけでもテンションが上がります。

空き瓶を見てるだけでも楽しい地酒の数々

店内は居酒屋の雰囲気ですが、圧倒的な存在感を放っているのが、お酒が並ぶ冷蔵庫。日本全国から集められた地酒が約40種類並び、味わうことができるのです。

激安の地酒飲み放題のシステムとは？

日本酒が並ぶ冷蔵庫

飲み放題プランには、ビールなどもついたプレミアム飲み放題と、日本酒オンリーの飲み放題があります。

プレミアム飲み放題は90分で1,580円、120分で1,980円。日本酒飲み放題の方は、90分で980円、60分はなんと480円。居酒屋で地酒を1合飲めば700円、800円することが多いですが、これは安い！ 不思議に思っていると、その理由が判明しました。

こちらのお店ではグラスが手渡され、セルフサービスで楽しむことができます。「プレミアムの方は大きな酒器になりますが、日本酒オンリーの場合は小さめのグラスでお願いしています」と店員さん。

こんなに地酒があるならグラスは小さい方が小回り効くのでむしろ嬉しい

銘柄の違う地酒を並べられると、なるべく沢山の種類が飲みたくなるという酒飲みの心理が上手く落とし込まれた素晴らしいシステムですよね。

フードメニューからは人気の「痛風鍋」とお刺身の盛り合わせを注文。さて飲み放題を楽しんでいきましょう。

日本酒好きのパラダイス！ 40種類の地酒飲み放題スタート

お店の一番人気はやっぱり「獺祭」とのこと

料理を注文し、いざ日本酒コーナーへ。

40種類も日本酒があると迷いますが、まずはお店一番人気の獺祭をいただきます。

一升瓶を持ってグラスへトクトク。

お通しのしじみ汁 528円

お通しもセルフの食べ放題なのですが、これがお酒飲みの肝臓に優しそうなしじみ汁。どこまでも分かってらっしゃる。

獺祭はスーッと喉を抜ける洗練された味わいながらコクがあり、やはり美味しい。

痛風鍋 2,178円 ※写真は2人前

牡蠣、あん肝、白子がたっぷり入った痛風鍋は、白菜などの野菜も入っていて、ニンニクみその味付けとなっています。

あん肝と日本酒がよく合う ［食楽web］

火が入る前は、ギュウギュウに入っていますが、時間が経つと徐々にカサが減っていくので混ぜつつ食べましょう。旨味たっぷりの具はどれもお酒と相性ぴったり。普段はちょっとずつ食べるあん肝なども豪快に食べられるのが嬉しいですね。

「ほのか名物 鮮魚の升盛り～煙～」1,078円

お刺身はフタつきで煙をたっぷりまとって提供され、スモークの香ばしさを感じる味わい。これがお酒とよく合います。

フルーティーな飲み口の「讃岐くらうでぃ」

料理も少し食べたところで、また地酒探しに。ちなみに、日本酒は冷蔵庫の右から左へ向けて甘口から辛口へと並んでいるので、好きな銘柄に出会いやすいのも魅力です。

一番甘いコーナーにあったのが、香川県・川鶴酒造の「讃岐くらうでぃ」。麹たっぷりの濁りタイプで、マッコリのような軽やかな飲み口でした。このような今まで飲んだことのないお酒に出会えるのも飲み放題の楽しさですね。

推し地酒に出会う喜び

さらに見つけたのが、筆者の好きな黒龍酒造の「いっちょらい 純吟」。こういう宝探し感覚がたまりません。

並々と入った一升瓶からグラスにお酒を注ぐのは緊張感の伴う作業で、席まで運ぶ手間と相まって酔っ払い防止にも一役買っているなと思います。

時間がいくらあっても全然足りない無限地酒体験

他にも、浦霞、久保田、酔鯨など、名だたる銘酒を楽しんでいると、あっという間に飲み放題タイムが終了。日本酒好きにもそうではない人にも楽しい体験、また訪れて他の銘柄探しを堪能したいと思います。

お店の人に話を聞くと、SNSでの痛風鍋のインパクトもあり、さまざまなお客さんがいらっしゃるそうですが、日本酒好きな人はニコニコしながら「これ、全部飲み放題なの！？」と目がキラキラさせているそう。地元の人も旅人も、日本酒好きな皆さんに訪れてほしい良店です。

（撮影・文◎けいたろう）

●DATA

日本酒バル ほのか 梅田店

住：大阪府大阪市北区太融寺町6-8 阪急産業梅田ビル B1F

TEL：050-5456-8417

営：月～金・祝前日・祝後日16:00～23:30 /土・日・祝12:00～23:30

休：不定休

●著者プロフィール

けいたろう

旅するグルメライター。大阪と京都をむすぶ京阪電車の沿線在住で、複数の旅行情報サイトにて旅とグルメのガイド記事を執筆。気になるグルメ情報があるとB級グルメも高級店も穴場のお店も有名行列店でも、とにかく幅広く取材！食楽webでは関西グルメ情報を中心に紹介しています。