坂上忍、結婚2年・14歳下妻の好きなところ「嫌な言い方」「100点満点」で明かす 「めちゃくちゃキレイな方です」
俳優・タレントの坂上忍（58）が、2日放送の読売テレビ・日本テレビ系特番『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』（後4：05〜6：00）にゲスト出演した。
上沼恵美子とサンドウィッチマンがMCを務めた同番組は、“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終的に2026年最高の幸運、すなわち“最幸運”の持ち主を発表する視聴者参加型の「新春ガチ占いバラエティ」。
今をときめく売れっ子芸能人にも運勢は容赦なく、一同はランキングの結果に一喜一憂。また占い師たちのアドバイスをきっかけに、プライベートのエピソードや赤裸々な告白も続出する。
占い師・木下レオンは「干支」から2026年の「出会い運」を発表し、坂上には「奥様との時間を大切に」とアドバイス。坂上は2023年10月、14歳年下の女性との結婚を発表。上沼から「関係どうなんですか、最近は？」と向けられると、坂上は「結婚してまだ2年ぐらいだと思うんですけど、お付き合いはもう15、6年なんで」と切り出した。
さらに、坂上は「嫌な言い方をするとですね、僕はもう奥さん“外見”なんで」「僕の好みですけど、100点満点のお顔をしてらっしゃる」とぶっちゃけ。サンドウィッチマン・伊達みきおも「めちゃくちゃキレイな方です」と証言するなか、坂上は「あまりにも独特」だという妻のエピソードも明かし、スタジオを笑いに包んだ。
TVerで1月30日まで見逃し配信予定。「出会い運」「健康運」「金運」のランキングやアドバイス、総合した“最幸運”も明らかになる。
MC
上沼恵美子
サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）
ゲスト
坂上忍
近藤春菜（ハリセンボン）
菊地亜美
松井ケムリ（令和ロマン）
月足天音（FRUITS ZIPPER）
佐野晶哉（Aぇ! group）
占い師
木下レオン、イヴルルド遙華、シウマ
