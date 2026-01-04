第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合すべて新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）が激闘から一夜明けた４日、ＴＢＳ系の情報番組「サンデー・ジャポン」に出演し、来年の第１０３回大会の優勝争いを予言した。

「早大、国学院大、中大が優勝を争うでしょう。特に早大は現高校３年生のスーパースターが３人（全国高校駅伝男子１区区間賞の増子陽太＝福島・学法石川＝、同２位の新妻遼己＝兵庫・西脇工＝、同３位の本田桜二郎＝鳥取城北＝）入ります。でも、本命は青山学院大学です！」ときっぱりと話した。

５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日（４年）、８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、歓喜の優勝のゴールテープを切った折田壮太（２年）も出演。折田は右手は３、左手は４を示してゴールしたことについて「ＳＮＳ上では『折田は手がかじかんで３が４になってしまったのでは』と言われていますけど、違います。３は３連覇、４は来年に４連覇を目指すことを示しています。そして、足して７。昨年に亡くなった皆渡星七さん（当時３年）がこのチームにいた、ということを伝えるためです」と話した。