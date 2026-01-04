２０２６年度の中央競馬の開幕レース、１月４日の京都１Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は単勝１番人気だったリーグナイト（牡３歳、栗東・新谷功一厩舎、父キズナ）がゴール前で力強く脚を伸ばし、鮮やかに差し切った。同馬は国内外で重賞５勝を挙げたリメイクの半弟になる。勝ち時計は１分１３秒２（良）。

デビューから２戦は好位からの競馬だったが、この日は後方で脚をためる競馬。それでも外へ持ち出されてからは兄を思い出させるような末脚で、一気に内の馬群を飲み込んだ。

手綱を執った田山旺佑騎手は「距離を短縮して、調教過程も変えましたが、能力を信じて、しまいを生かすような競馬をしました。兄があれだけ活躍していますし、兄以上の存在になってくれれば」と相棒をたたえた。

田山騎手は今年でデビュー２年目。「幸先いいスタートを切れたかなと思います」とホッとした表情を浮かべた。昨年は１６勝。「まずはケガなく過ごすこと。去年は取りこぼしが多かったので、そこをケアして、上半期で２０勝以上できれば」と２年目の躍進を誓った。