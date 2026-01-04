女優・長澤まさみの所属する芸能事務所・東宝芸能が４日、公式サイトなどで、長澤の結婚を巡る一部報道の取材行為に対して警告を発した。

１日に映画監督の福永壮志氏と結婚した長澤について、「長澤まさみ 結婚発表に関して メディアの皆様へのお願い」として発表した声明は以下の通る。

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、

一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、

本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、

大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております。

長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、

何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。

今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません。

また、本件に対するお問い合わせは、弊社宣伝渉外部までご連絡ください。

今後とも、より良いお付き合いをさせていただくためにも、

何卒ご高配賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

２０２６年１月４日

東宝芸能株式会社