神田うの、ハワイでカウントダウンを過ごした人気タレントに反響「娘ちゃん同士の会話可愛い」「ニックネーム素敵」
【モデルプレス＝2026/01/04】タレントの神田うのが1月3日、自身のInstagramを更新。人気タレントとカウントダウンを過ごしたことを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】神田うの、カウントダウンを過ごした人気タレント
年末年始をハワイで過ごしている神田は「娘が考えたニックネームあきちっちこと、千秋ちゃんとお嬢ちゃま苺ちゃん親子とはこちらハワイでディナーしたり、カウントダウンもご一緒しすっかり仲良し親子に」とタレントの千秋と家族ぐるみで現地を満喫するオフショットを公開。「娘が苺ちゃんの事を『こんな優しくて可愛いお姉さんのお友達が出来て嬉しい』と喜んでいます 千秋ちゃん苺ちゃんありがとうまた近々みんなで遊びましょう」と娘同士も仲が良いことを伝えている。
この投稿には「娘ちゃん同士の会話可愛い」「華やかコンビ」「楽しそうなの伝わる」「ニックネーム素敵」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。千秋は2002年7月にお笑いコンビ・ココリコの遠藤章造との結婚を発表し、翌年5月に長女を授かるも、2007年に離婚。2016年3月に15歳年下のTBS社員と再婚したが、2024年10月に自身のInstagramを通じて離婚していたことを公表した。（modelpress編集部）
