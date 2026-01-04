BTS・V、ヴェルサイユ宮殿に名前が刻まれたベンチ設置！日本のファンもプロジェクトに参加

ボーイズグループBTSのVの誕生日を記念し、世界中のファンがフランスのヴェルサイユ宮殿のトリアノン庭園に彼の名前を刻んだベンチを設置する。

ユネスコ世界文化遺産であり、ヨーロッパ最高ランドマークの庭園にK-POPアーティストの名前が公式に献呈されたのは異例のことだ。

グローバルファンベース「V Union」をはじめ、「Worldwide_KTH」「taehyungtuesday」は、Vの名前でヴェルサイユ宮殿トリアノンのベンチを設置したと明らかにした。

今回のプロジェクトには、「BTSV_JPN」「BTSV_Malaysia」「Australia4Tae」「BTS VSpain」など、13カ国のファンベースが連帯して参加した。誕生日を記念して長期間準備した国際共同メセナだった。

ヴェルサイユ宮殿は庭園内の彫像とベンチ、樹木の復元のために公式の遺産後援プログラムを運営している。

宮殿側の公式書簡によると、2014年にトリアノンキャンペーンが始まって以来、自国民を除いた国際的な芸術家や有名人を称える献呈は今回が初めてだ。

献呈は、「トリアノンベンチ養子縁組（Adopt a bench in the Estate of Trianon）」プログラムを通じて行われた。トリアノン庭園には40個の石造ベンチと78個の木製ベンチが配置されているが、このうち、石造ベンチ1つがVの名前で“養子縁組”された。

ベンチの保護のために「KIM Taehyung（Vの本名）」と刻まれた小型の銅板は、ベンチのすぐそばの地面に設置される。

ファンがヴェルサイユを選択したことにも理由がある。パリは、Vが除隊後初めての公式スケジュールでファッションショーに参加し、新しい活動の場を開いた都市だ。

ヴェルサイユは兵役中にリリースしたデジタルシングル『Winter Ahead』のミュージックビデオの撮影地として訪問した場所でもある。ファンは、この叙事を受け継ぐ場所にトリアノン庭園を選んだ。

今回の献呈により、Vの名前はヴェルサイユ宮殿の庭園に永久保存されることになった。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。