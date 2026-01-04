ナルミヤキャラクターズと着物が夢の共演♡VASARA限定コラボが全国で開催

平成の女の子文化を彩った“ナルミヤキャラクターズ”が、全国で着物レンタルを展開するVASARAとコラボレーション。2026年1月15日（木）～2月28日（土）の期間限定で、当時を知る大人女子にも、今のトレンド好きさんにも響く特別なキャンペーンがスタートします。人気ブランドキャラクターたちが着物姿の描き下ろしイラストで登場し、ここでしか手に入らない限定レンタルプランやグッズも満載♡街歩きがもっと楽しくなる、ときめきあふれるイベントです。

限定グッズ4点付きレンタルプランが登場

今回のコラボでは、「ANGEL BLUE」「DAISY LOVERS」「mezzo piano」「pom ponette」などの人気ブランドをイメージした限定着物レンタルプランを展開。

スタンダード着物レンタルに“限定グッズ4点セット”が付属し、価格は5980円（税別）です。

セット内容はアクリルバッジ、うちわ、クリアカード、コラボバッグ（紙袋）の4点。キャラクターの可愛さをそのまま落とし込んだデザインで、持ち歩くだけで気分が上がります♡

スタンダード着物以外へ変更したい場合は、当日店舗での変更も可能です。

さらに、対象店舗とECサイトではコラボオリジナルグッズも販売。EC予約は2026年1月15日（木）10:00～2月28日（土）23:59で、4月下旬より順次発送予定となっています。

全国24店舗にキャラクターパネルが登場♪

期間中は、全国24店舗に“ナルミヤキャラクターズ”の等身大パネルが設置され、店内が一気にガーリーな世界観に。

浅草寺店にはベリエちゃん＆ブルーベリエちゃん、ナカムラくん、ルッキー、ミントくんが勢揃い。

渋谷店や京都駅前店、大阪梅田店、名古屋駅前店など各地で異なる組み合わせのキャラクターがお出迎えしてくれます。

さらに、X（旧Twitter）キャンペーンも実施。コラボ着物姿やグッズ写真を投稿し、画面を提示すると「コラボデザイン・アクリルキーホルダー」をプレゼント。

数量限定のため、気になる方は早めの参加がおすすめです♪

大人女子も胸きゅん♡懐かしさと新しさが出会う特別体験

平成ガーリー文化の象徴“ナルミヤキャラクターズ”とVASARAの着物がコラボした今回のキャンペーンは、懐かしさとトレンド感を同時に楽しめる贅沢な企画。

限定イラスト、特別プラン、店舗ごとのパネル展示など、ここでしか味わえない体験が詰まっています。

少女時代の思い出に浸るもよし、友達と可愛い世界観を満喫するもよし♡期間限定のときめきをぜひ手に入れて、冬のおでかけをもっと華やかに彩ってください。