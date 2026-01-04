介護が必要になったとき、本人が望む暮らしと、家族が選びたい選択が、必ずしも一致するとは限りません。こういったギャップが、転倒や入院といった出来事をきっかけに、時間的な余裕がないまま決断を迫られて浮き彫りとなるケースもあります。本人の思いとは異なる選択が積み重なっていったとき、晩年の人生観に大きな影響を与える可能性も。本記事ではFPオフィスツクル代表の内田英子氏が、Aさんの事例とともに、終活の重要性について解説します。※本記事で取り上げている事例は、複数の相談をもとにしたものですが、登場人物や設定などはプライバシーの観点から一部脚色を加えて記事化しています。読者の皆さまに役立つ知識や視点をお届けすることを目的としています。個別事例の具体的な取り扱いは、税理士・弁護士・司法書士など専門家にご相談ください。

転倒、骨折、入院…「家に戻れる」はずだったのに

Aさんは80歳です。8年前に5つ年上の夫を見送ったあと、住み慣れた我が家で一人暮らしを続けてきました。年金は月15万円で手元の資産は800万円ほど。決して裕福ではないけれど、慎ましく、そして穏やかに暮らしてきたという自負がありました。

Aさんの楽しみは、月に一度のデパートでの買い物。バスに乗って一人でお出かけします。お気に入りのお菓子を買って、地下の食品売り場で季節のお惣菜を買うのがお決まり。出かけた日は疲れますが、また来月も……と元気の源のように感じていたのです。

ところがある日、出先で転倒し骨折。入院を余儀なくされました。退院後は以前のように歩けず、息切れし、バスでのお出かけもできなくなりました。気持ちも沈みがちになります。

さらに追い打ちをかけるように、風邪をこじらせてしまい、再び入院することに。ようやく退院したAさんが、自宅で過ごしていると、長男から思いがけない話がありました。

「実は母さんが入院中に兄弟で話し合いをしたんだ。最近入院が続いてるし、要介護度も今回上がったし、施設に入ったらどうかな」

いつものように孫の様子を聞かせてくれるものと思っていたAさんは、動揺しました。そして、Aさんは強く拒みます。

「自分の家があるのに、なぜ施設に入らなくちゃいけないの」

その日を境に、遠方に住む次男と長女が、見舞いに来るようになりました。そして、口を揃えていいます。

「お母さん、近くにこんなところがあったよ」「いまはいい施設があるから。プロに任せたほうがいい」

Aさんは困惑しました。反論するたびに、子どもたちの表情が曇っていくのをみて、Aさんは次第に“自分が困らせているのではないか”と思うようになりました。

「私の気持ちはわがままなのかしら……。無理なことをいっているの？」

Aさんはその後、子どもたちからの説得をうけ、入居を決意しました。後押しとなったのは長男の嫁の言葉でした。

「入居したら会いに行きます。ちゃんと医療の知識を持った方がそばにいてくれたほうが、お義母さんのためにもなると思いますし、私たちも安心です」

こうしてAさんは、住み慣れた家を離れ、老人ホームへ入居したのでした。

翌日、偶然みてしまった「SNSの投稿」

施設での暮らしは快適でした。部屋は清潔で、スタッフも親切。栄養バランスの整った食事に、薬の管理もしてくれて、至れり尽くせりです。

でも、Aさんは毎日の生活にこれまでにはなかった違和感を覚えていました。特に食事です。栄養バランスが取れているし、食べやすい。でも、薄味のものばかりで、骨のついた魚なんて出てきません。歯がしっかりしていたAさんは、ときにはステーキ肉を食べたいと思うこともありましたが、そういったものはもう食べられないのです。

施設での寂しい夜、Aさんは少しでも家族とのつながりを感じたいと思い、スマートフォンを開きました。入院中に孫から教わったSNSで、家族の近況を眺めるのが最近の習慣になっていたのです。

「孫の写真でも上がっているかしら」

そんな淡い期待で嫁のアカウントを開いた瞬間、Aさんの指が止まりました。そこには、施設へ向かうAさんを見送った直後の日付で、晴れやかな空の写真とともに、信じられない言葉が綴られていました。

「やっと清々した。これで一安心」

一瞬、なにが起きたのかわかりませんでした。次の瞬間、手が震えました。

「私はあの子たちのために、家を出たのに。あんなに嫌だったのに。私を追い出すために嘘をついてたの？」

大切な我が家を捨て、食べたいものすら食べられない生活に耐えている自分。それなのに、自分を気遣うふりをした嫁が、自分のいなくなった家で「清々した」と喜んでいる。

自由も居場所も奪われ、ただ「管理される」だけになってしまった自分の境遇。そこへ追い打ちをかけるような嫁の悪意。もしかしたら自分が世界で一番かわいそうな老人なのかもしれない――そんな極端な考えが頭をよぎるほど、Aさんの心は追いつめられていました。誰にも相談できず、逃げ場もない。狭い居室で一人、孤独が、彼女から冷静な判断力を奪い、深い自哀の闇へと引きずり込んでしまったのです。

介護する側と、される側の「希望のずれ」

Aさんのようなケースは決して特殊な悲劇ではありません。介護の現場では実によく目にする、「家族のボタンの掛け違い」なのです。

ハルメクの行った「介護に関する意識・実態調査」によると、介護の理想と現実にはギャップがあるようです。介護する側は「施設を利用したい」と考える割合が高い一方で、介護される側の多くは「できる限り自宅で暮らしたい」と考えがちであることが明らかになっています。

Aさんもまた、「できる限り自宅で暮らしたい」と考えていた一人でした。しかし、家族を想って身を引いた親の側からすれば、Aさんのように悲観的になることも無理はないかもしれません。人生の晩年における「望む暮らし」を思い描くとき、「どこで暮らすか」は重要なパズルのピースとなります。長年積み重ねてきた生活の記憶のなかにある自宅で引き続き暮らしたい、と思うのは自然なことでしょう。

一方、嫁の「清々した」という言葉も、悪意というよりは、介護の重圧から解放された一瞬の本音だったのかもしれません。介護する側は、家族を大切に思いながらも、新たに費やさなければいけない時間や労力が生じます。多くの場合、仕事や家庭との両立や、投薬や手術などの重い判断を担わなければいけないという責任やプレッシャー、自分たちの将来の生活への不安も抱えることになるのです。

立場が違えば、優先したいものは変わります。どちらの思いも、共有されていなければ思わぬ悪感情を生むことになりかねません。

医療や介護時の希望は口にしづらいが…

いざ医療や介護からのサポートが必要になったとき、こんな風にしてほしい、こんな風に過ごしたい、なにを優先してほしいか、人生の晩年をどのように迎えたいか、といった希望を口に出すことに抵抗を感じる人は少なくないようです。本人から発信しない限りほかの人が知ることはできませんが、家族からすれば、本人の意思がわからなくて困った、という声は珍しくありません。

大切なことは「伝え方」ではないでしょうか。まずは自分自身のこれまでの人生を振り返り、自分のコアを知る。そのうえで家族に伝えることができれば、家族への感謝のメッセージに変わるケースは少なくありません。

少なくとも本人の人生観の軸となるものや日々の暮らしで幸せに思っていること、好きだったことややりたかったことが共有できていれば、上手に折り合いを付けられる選択が可能になるかもしれません。

終活とは「晩年のライフプラン」を描くこと

終活を自身の万が一に備えるもの、と後ろ向きに捉える人が多いですが、そうした一面には限りません。人生の晩年に自分の希望を叶えるための取扱説明書ともいえます。

Aさんが言葉にできなかったのは、施設が嫌だという感情ではなく、自分の望む人生のために“どんな暮らしを続けたかったのか”という思いでした。

介護の現場では、『本人のため』と『家族のため』が、同時に成立しない場面が確かに存在します。ですが、もし自身の晩年のライフプランを描き、希望を伝えられていたら家族の捉え方は変わり、選択肢ががらりと変わる可能性があります。そのためには早めの対策が必要です。

「まだ先の話」と思えるいまこそが、自分の人生の舵を自分で握れる、一番大切なタイミングなのかもしれません。

内田 英子

FPオフィスツクル代表

ファイナンシャルプランナー