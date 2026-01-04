「モロゾフ」×「ビートル」バレンタイン商品発売！ 自分好みにアレンジできる“缶ボックス入りチョコ”が新登場
「モロゾフ」は、1月上旬から、毎年好評のフォルクスワーゲン「Beetle（ビートル）」をテーマにしたチョコレートブランドを、全国の店舗やオンラインショップ、バレンタイン催事場で順次発売する。
【写真】オリジナルステッカーでアレンジ！ 新商品の缶ボックス入りチョコ
■食べ終えたあとも楽しめる
今回登場するのは、食べ終えたあとも自分好みにアレンジして楽しめる缶パッケージの新商品など、「ビートル」愛が高まる遊び心たっぷりのラインナップ。
「Travel Beetle」は、ハードケースを彷彿とさせるファスナー式の缶ボックスにチョコレートをアソートした新商品で、レトロなミニカーと、食べ終えたあと自分好みの缶にアレンジできるオリジナルステッカーが付属する。
また、革張りのトランクをイメージした「Sweet Beetle」や、持ち運びしやすい取っ手付きの缶に入った「Steel Container」、「ビートル」のフロントトランクに搭載されている“工具箱”をモチーフにした「Toolkit」も展開。
加えて、「ビートル」と「ビートル」を基に作られたバスをクッキー＆チョコレートで表現した「Two Types Assortment」や、4種のプレート型チョコレートを楽しめる「Meeting Bus」などもそろう。
さらに、オンラインショップ限定で、チャコールグレーのバスミニカーが付いた「Meeting Bus NE」と、精巧にできたジオラマをイメージした「Diorama Beetle」も用意され、「ビートル」の洗練された愛らしさをチョコレートで楽しめるコレクションとなっている。
