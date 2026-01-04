三上悠亜、新年のあいさつ＆圧巻グラマラスボディ披露 ファン歓喜「サービスショット満載でありがとう。良い年の予感」
タレントの三上悠亜が、4日までに自身のインスタグラムを更新し、新年のあいさつとともに近影を公開した。
【写真】美バスト＆圧巻ボディを披露した三上悠亜
三上は投稿で「新年明けましておめでとうございます」とつづり、「何気ない日々を大事に、2026年も駆け抜けていきたいと思います」と新年の抱負をコメント。さらに「皆さんにとっても幸が溢れる1年でありますように」と、ファンへの思いを添えた。
あわせて公開された写真では、豊かなスタイルが際立つ装いでカメラを見つめ、グラマラスなボディラインを披露。新年らしい華やかさとともに、大人の魅力あふれる姿が印象的な1枚となっている。
この投稿にファンからは、「サービスショット満載でありがとう。良い年の予感」「めっちゃ可愛い。今年もいっぱい応援します」「明けましておめでとうございます。永遠のあこがれ」といった声が相次ぎ、年明け早々から大きな反響を呼んでいる。
