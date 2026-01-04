３日未明に米軍に拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領とフローレス夫人が同日夜、ニューヨークに到着した。今後２人は麻薬取締局本部に移送された後、メトロポリタン拘置所へ移送され、ニューヨーク南部地区で麻薬テロ容疑で訴追される予定だという。一国の大統領を拘束するという前代未聞の作戦の内幕を統合参謀本部議長ダン・ケイン大将が明かした。米メディア・ＡＢＣニュースが４日、報じた。

この任務は「オペレーション・アブソリュート・リゾルブ（絶対的決意作戦）」と名付けられた。

ケイン氏によると、作戦にはＦ―３５戦闘機、Ｂ―１爆撃機、監視機、情報収集機、ヘリコプターなど、１５０機以上の航空機が投入された。陸軍、海軍、空軍、海兵隊、宇宙軍、情報機関を含む、統合軍全体が関与したという。

航空機は陸上および海上の２０か所の基地から発進し、支援機も加わっていた。トランプ大統領は米国東部時間２日午後１０時４６分に作戦実行を命じ、「グッドラック・アンド・ゴッドスピード（幸運を祈る。神の加護を）」というメッセージが全軍に伝えられたという。

マドゥロ大統領夫妻を拘束した回収部隊には、法執行機関の要員も含まれていた。部隊を乗せたヘリコプターは、ベネズエラへ接近する際、海面からわずか約３０メートルの高度で飛行した。接近に際し、防空システムは無力化された。ヘリは同３日午前１時１分にマドゥロ大統領の居住施設に到着した。

到着直後、部隊は銃撃を受けたが、「圧倒的な戦力」による正当防衛で対応したという。

マドゥロ大統領夫妻は、「米軍の驚異的な支援」を受けた米司法省の職員によって拘束され、死者は出なかったとされた。

ヘリが施設を離脱する際には、戦闘機とドローンが上空を護衛し、制圧射撃を行った。回収部隊は同午前３時３９分には海上に到達したという。

その後、マドゥロ大統領夫妻は強襲揚陸艦ＵＳＳイオー・ジマに移送された。

ケイン氏は、この作戦について「数か月に及ぶ計画とリハーサルの集大成」であり、「極めて綿密に計画された任務」だったと述べた。

「われわれは開発し、訓練し、リハーサルし、検証し、また何度もリハーサルを繰り返す。正しくやるためではない。間違えないためだ。われわれの仕事は戦闘力を統合し、命令が下ったその瞬間に、世界のどこであれ、選んだ時間と場所で、いかなる敵に対しても圧倒的な戦力を行使できるようにすることだ」

米軍はＣＩＡ（中央情報局）、ＮＧＡ（国防総省傘下の国家地理空間情報局）、ＮＳＡ（国家安全保障局）などの米情報機関と緊密に連携していたという。情報機関は、マドゥロ氏がどこに移動し、住み、旅行し、何を食べ、どこで働いているかまで把握していたという。

作戦は１２月初旬には準備完了しており、奇襲効果を最大化するための「最適な日」を待っていたと説明された。

ケイン氏は「われわれは監視し、準備し、忍耐強く、そしてプロフェッショナルであり続けた」と語った。