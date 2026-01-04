既婚の男性職員とホテルに複数回行っていた問題を受けた市長辞職に伴う前橋市長選が５日、告示される。

昨年１１月下旬の辞職から年末年始を挟んだ短期決戦で、立候補予定者は初詣や初売りに合わせた活動に追われた。これまでに前市長を含む４人が立候補を表明しており、１２日に投開票される。そのうち３人は３日に行われた討論会に出席し、議論を戦わせた。

出直し選での再選を目指す前市長の小川晶氏（４３）は討論会でこども基本条例の制定などの実績を強調し、「子どもと教育は一番の重要テーマ」と話した。

小川氏は年末から、一連の問題を巡る「おわび行脚」と個別のあいさつ回りに精力的に取り組んだ。４日には、ＪＲ前橋駅近くの大型商業施設前で女性を中心とした集会を開催する予定だ。

「一連の騒動で前橋のイメージが低下した。立て直して明るい前橋を作りたい」。新人で弁護士の丸山彬氏（４０）は２日、市南部の大型商業施設前で声を張り上げた。

１日は、朝から元総社町の総社神社前で支援を受ける保守系市議と並び、初詣客に握手を求めるなどして知名度向上を図った。別の市議とは自治会の新年の会合を回った。

共産党系市民団体「民主市政の会」が擁立した新人で元市議の店橋世津子氏（６４）（共産推薦）は２日、同駅近くの大型商業施設前で開いた決起集会で、水道料金の値上げや市中心部再開発事業などを推進する市政を批判。「とことん皆さんに寄り添って優しい前橋にしていきたい」と訴えた。１日も各地の街頭で活動した。

新人で農業の高橋聡哉氏（６６）も立候補を表明した。活動は、選挙公報に絞る意向だ。

同じ日程で市議補選

昨年１２月１日現在の選挙人名簿登録者数は２７万３１６５人。同じ日程の市議補選（欠員１）には、元議員２人、新人２人の計４人が立候補する見通しだ。