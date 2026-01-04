　V・ファーレン長崎は4日、ブラジル出身FWガブリエル・チグロン(24)との契約満了を発表した。

　長崎は2025シーズンのJ2で2位となり、8年ぶりにJ1昇格。同シーズンに加入したG・チグロンはリーグ戦2試合に途中出場したのみだった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FWガブリエル・チグロン

(GABRIEL TIGRAO)

■生年月日

2001年10月13日(24歳)

■出身地

ブラジル

■身長/体重

182cm/80kg

■経歴

ボタフォゴU20(ブラジル)-ボタフォゴ(ブラジル)-カネラス2010(ポルトガル)-光州FC(韓国)-長崎

■出場歴(国内)

J2リーグ:2試合

■コメント

「V・ファーレン⻑崎の皆さん、J1昇格おめでとうございます。⻑崎という素晴らしいクラブに関われたこと本当に感謝しています。短い間でしたが、本当にありがとうございました。」