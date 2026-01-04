STARTO社「カウコン」配信不具合を謝罪「アクセスが集中した影響」見逃し配信期間延長へ
【モデルプレス＝2026/01/04】STARTO ENTERTAINMENTが運営するファミリークラブオンラインの公式サイトが2026年1月3日、更新された。2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」の配信不具合を謝罪した。
【写真】STARTO社カウコン、73人豪華総出演 3年ぶり開催
公式サイトでは、同配信について「アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑をお掛けしましたこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪。1月7日22時から17日23時59分に見逃し配信期間を延長することを伝えている。（modelpress編集部）
見逃し配信期間
2026年1月7日（水）22：00〜1月17日（土）23：59まで
視聴チケット販売期限
2026年1月11日（日）21：30まで
※視聴チケット販売期限の延長はなし。
情報：ファミリークラブオンライン公式サイト
https://online.familyclub.jp/s/jno/news/detail/10507?ima=1625
【Not Sponsored 記事】
◆STARTO社カウコン、配信不具合を謝罪
◆見逃し配信・視聴チケット販売情報
