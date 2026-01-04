◆アフリカネーションズ杯 ラウンド１６ マリ１―１（ＰＫ３―２）チュニジア（４日・モロッコ）

アフリカ王者を決めるアフリカネーションズ杯は決勝トーナメントの１回戦が行われ、チュニジアは前半に退場者を出したマリにＰＫ戦の末に敗れ、ベスト１６で敗退した。チュニジアは２６年北中米Ｗ杯の１次リーグで日本と対戦する。

１次リーグはナイジェリアに敗れるなど、１勝１分け１敗でＣ組２位で突破したチュニジアは、Ａ組２位（３分け）で突破したマリと対戦。試合は前半２６分、マリＭＦクリバリが退場し、１人多い展開に。かつてマンチェスターＵでプレーした１０番のＭＦハンニバルを中心に攻めたが、崩しきれない展開が続いた。

しかし後半４３分、左から中央で柔らかいボールを入れると、途中出場のＦＷシャウアが頭で流し込んで先制。しかし同アディショナルタイムにハンドによりＰＫを与えて決められ、１―１で試合は延長へ突入した。延長でも試合を決めきれず、試合はＰＫ戦に。ここでチュニジアは３人が失敗し、２―３で敗退。アフリカ王者を目指した同大会を４試合で１勝２分け（ＰＫ負けは引き分け換算）１敗、７得点６失点で大会を終えた。