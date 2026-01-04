菊池風磨、足立梨花の夫の“プロポーズ演出”に大興奮「オンエアやめて、俺全部マネしたいから」
俳優の足立梨花（33）が、3日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『アベレー女 比べたがるオンナたち』に出演。プロポーズを受けたときの夫の壮大な演出エピソードを披露し、MCのtimelesz・菊池風磨（30）を驚かせた。
同番組は「婚約指輪はいくらが妥当？」「何年付き合ったら結婚？」など、誰もが一度は気になったことのある“つい他人と比べてしまう瞬間”を切り口に、現代女性のさまざまな“平均値（アベレージ）”を徹底調査するもの。timelesz・菊池、ハライチ・澤部佑をMC、YOUをご意見番に迎え、「新婚女性の気になる平均値を調査」というテーマから、“結婚5年以内のアベレー女”として朝日奈央、足立、池田美優、大家志津香、信子（ぱーてぃーちゃん）、松井玲奈とともにトークを繰り広げていく。
婚約指輪、結婚式費用の話からプロポーズの話題に。足立は「プロポーズはめちゃくちゃ盛大にしてもらったんですけど…」と切り出し「映画館貸し切って…映画館でムービーを見た後にチャペルでプロポーズみたいなプランがあって」「夫が今までの思い出の写真とかムービーをつなげて、メッセージ付きで映画館の大きな画面で流れて…」と説明すると、共演者は「きゃー」と大興奮。
足立は「エキストラさんもいて、最初座ってるんですよ」と話を続けると、菊池が「ガチ？オンエアやめて、俺全部マネしたいから」と大興奮。「めっちゃいいじゃん！」と大絶賛した。
