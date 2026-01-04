日本経済新聞社 白川美紀氏「音声や動画にもチャレンジし、企業活動とも歩調を合わせるような施策を検討」
2025年のマーケティングおよびメディア業界は、急速な技術進化と市場構造の変化が重なり、これまで当たり前とされてきた前提が揺らぎ始めた1年だった。とりわけAIの進化は、ツールの域を越え、マーケティングにおける生産性と創造性の前提を書き換えつつある。加えて、検索、ソーシャル、コマース、生成AIといった接点が絡み合い、顧客体験の「入り口」そのものも分散・再編されはじめた。Digiday Japan恒例の年末年始企画「IN/OUT 2026」では、当メディアとゆかりの深いブランド・パブリッシャーのエグゼクティブたちにアンケートを実施。2025年をどのように総括し、そして2026年に向けてどのような挑戦とビジョンを描いているのか。その声を紹介する。日本経済新聞社で、メディアビジネスソリューション推進ユニット ユニット長を務める白川美紀氏の回答は以下のとおりだ。
――2025年のもっとも大きなトピック・成果は何ですか。日経電子版は創刊15周年を迎え、有料会員はすでに100万IDを越えました。こうした読者に対し、ニュースの理解を助ける生成AI技術「Ask! NIKKEI」のリリースで読者体験のパーソナライズも進みました。また、読者基盤をベースとした広告分野でのパーソナライズにもチャレンジしていきます。
――2026年に向けて見えてきた課題は何ですか。生成AIの加速的普及による、デジタル広告領域への影響を懸念します。現状では日経電子版のPVへの影響はありませんが、今後は不透明。PVに依存する広告モデルからの脱却が課題です。
――2026年にチャレンジしたいことを教えてください。日経のデジタル媒体は、日経電子版を中心に、NIKKEI Primeシリーズで専門領域の深化、ニュースを提供しています。コンテンツの多様化が進むなか、音声や動画サービスにもチャレンジし、企業活動とも歩調を合わせるような施策を検討して参ります。
