結婚発表の長澤まさみ、一部メディアによるプライバシー侵害に警告「大きな精神的負担と恐怖を感じる事態」事務所が声明【全文】
【モデルプレス＝2026/01/04】東宝芸能株式会社の公式サイトが、4日に更新された。1日に映画監督の福永壮志氏との結婚を発表した長澤まさみについて、一部メディアによりプライバシーの侵害が確認されたとして、声明を発表した。
【写真】長澤まさみと結婚発表の43歳監督
公式サイトでは「本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております」と報告。「長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません」と警告した。
また、「本件に対するお問い合わせは、弊社宣伝渉外部までご連絡ください」とし、「今後とも、より良いお付き合いをさせていただくためにも、何卒ご高配賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
1日、公式サイトは「いつも弊社所属俳優：長澤まさみを応援してくださり、ありがとうございます。この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」と長澤の結婚を報告。長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と発表していた。（modelpress編集部）
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、
一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、
本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、
大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております。
長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、
何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。
今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません。
また、本件に対するお問い合わせは、弊社宣伝渉外部までご連絡ください。
今後とも、より良いお付き合いをさせていただくためにも、
何卒ご高配賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
2026年1月4日
東宝芸能株式会社
【Not Sponsored 記事】
【写真】長澤まさみと結婚発表の43歳監督
◆長澤まさみ所属事務所、プライバシー侵害に警告
公式サイトでは「本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております」と報告。「長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません」と警告した。
◆長澤まさみ、福永壮志氏と結婚発表
1日、公式サイトは「いつも弊社所属俳優：長澤まさみを応援してくださり、ありがとうございます。この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」と長澤の結婚を報告。長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と発表していた。（modelpress編集部）
◆発表全文
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年元日の長澤まさみの結婚発表に関しまして、
一部メディアによる行き過ぎた取材行為により、
本人及び家族、友人知人に対するプライバシーの侵害が確認されており、
大きな精神的負担と恐怖を感じる事態となっております。
長澤本人、相手方含め、家族や関係者に対する突然の取材及び訪問は、
何卒ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。
今後このような行為が続きます場合は、然るべき措置を検討せざるを得ません。
また、本件に対するお問い合わせは、弊社宣伝渉外部までご連絡ください。
今後とも、より良いお付き合いをさせていただくためにも、
何卒ご高配賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
2026年1月4日
東宝芸能株式会社
【Not Sponsored 記事】